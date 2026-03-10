«Все, что у Ирана есть, исчезло, включая их руководство»: Трамп и другие новости с войны

10 марта, 2026 10:33

На вопрос репортера, закончится ли война на этой неделе, Дональд Трамп ответил: «Нет». И добавил: «Очень скоро». А затем пригрозил дальнейшими военными действиями — в случае, если он сочтет это необходимым.

«Все, что [у Ирана] есть, исчезло, включая их руководство», — сказал Трамп. «Мы полностью уничтожили все силы в Иране», — утверждает Трамп. «Их ракетный потенциал снизился примерно до 10%, а может и меньше», — заявил он.

Трамп также сказал, что есть еще несколько целей, которые США не поразили, но которые могут быть уничтожены «за один день»: «Мы ждем, что произойдет, прежде чем наносить по ним удары».

В Корпусе стражей исламской революции Ирана ответили на заявления Трампа о скором окончании войны, заявив, что именно они «определят конец войны». КСИР пригрозил, что не допустит отправки «ни одного литра нефти» с Ближнего Востока, если атаки США и Израиля продолжатся.

После этого Трамп сделал новое заявление — что США нанесут Ирану гораздо более сильный удар, если Тегеран заблокирует нефтяной экспорт.

«Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут удар в 20 раз сильнее, чем до сих пор», — написал Трамп в Truth Social. Около 20% мирового объема нефти проходит через этот пролив.

Трамп назвал войну «отступлением» от своих политических приоритетов, заявив, что она важна, потому что он считает, что Иран собирался атаковать США и Израиль первыми.

В то же время президент США признал экономические и социальные последствия войны внутри США, заявив, что курсы акций скоро снова вырастут, а гибель американских военнослужащих была неизбежна.

Его комментарии прозвучали в тот же день, когда Трамп разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным и когда американские военные сообщили, что число погибших военных США возросло до восьми.

Поступают новые сообщения о погибших в Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Ливане. Израильские военные продолжают наносить удары по территории Ирана.

Президент Франции Эммануэль Макрон находится на Кипре. Великобритания и другие европейские страны объявили о направлении дополнительных военных сил на остров.

Игрокам женской национальной сборной Ирана по футболу, которые в настоящее время находятся в Австралии, были выданы гуманитарные визы для пребывания в стране. Подробнее об их истории читайте в нашей статье.

 

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

