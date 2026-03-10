«Все, что у Ирана есть, исчезло, включая их руководство»: Трамп и другие новости с войны

«Все, что [у Ирана] есть, исчезло, включая их руководство», — сказал Трамп. «Мы полностью уничтожили все силы в Иране», — утверждает Трамп. «Их ракетный потенциал снизился примерно до 10%, а может и меньше», — заявил он.

Трамп также сказал, что есть еще несколько целей, которые США не поразили, но которые могут быть уничтожены «за один день»: «Мы ждем, что произойдет, прежде чем наносить по ним удары».

В Корпусе стражей исламской революции Ирана ответили на заявления Трампа о скором окончании войны, заявив, что именно они «определят конец войны». КСИР пригрозил, что не допустит отправки «ни одного литра нефти» с Ближнего Востока, если атаки США и Израиля продолжатся.

После этого Трамп сделал новое заявление — что США нанесут Ирану гораздо более сильный удар, если Тегеран заблокирует нефтяной экспорт.

«Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут удар в 20 раз сильнее, чем до сих пор», — написал Трамп в Truth Social. Около 20% мирового объема нефти проходит через этот пролив.

Трамп назвал войну «отступлением» от своих политических приоритетов, заявив, что она важна, потому что он считает, что Иран собирался атаковать США и Израиль первыми.

В то же время президент США признал экономические и социальные последствия войны внутри США, заявив, что курсы акций скоро снова вырастут, а гибель американских военнослужащих была неизбежна.

Его комментарии прозвучали в тот же день, когда Трамп разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным и когда американские военные сообщили, что число погибших военных США возросло до восьми.

Поступают новые сообщения о погибших в Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Ливане. Израильские военные продолжают наносить удары по территории Ирана.

Президент Франции Эммануэль Макрон находится на Кипре. Великобритания и другие европейские страны объявили о направлении дополнительных военных сил на остров.

Игрокам женской национальной сборной Ирана по футболу, которые в настоящее время находятся в Австралии, были выданы гуманитарные визы для пребывания в стране.