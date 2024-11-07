Все больше школьников учатся дистанционно, но результаты шокируют: СМИ

Количество таких программ растет, и все больше учащихся, даже с первого класса, выбирают такой формат обучения, однако ничего хорошего нельзя сказать о его качестве, что подтверждают плохие результаты централизованных экзаменов.

Хотя Сейм предыдущего созыва предпринял попытку ввести более строгие требования к дистанционному обучению, они так и не были утверждены. Теперь политики вновь обратили внимание на этот вопрос и намерены навести порядок в данной сфере.

Из 27 учебных заведений с дистанционным обучением 15 являются муниципальными, 12 - частными. 18 предлагают основное образование, 22 - среднее. Количество таких школ, а вместе с ним и количество учащихся, удвоилось во время пандемии.

В этом году количество учащихся продолжало расти во всех возрастных группах, особенно в 10-12-х классах, рассказала парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Аматниеце на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

Об увеличении числа учащихся на программах дистанционного обучения свидетельствует и размер государственной дотации для зарплат учителей, поскольку "деньги следуют за учеником": в прошлом году она составила 7,2 млн евро, а в этом - 11 млн.

В то же время результаты экзаменов в таких школах продолжают ухудшаться и значительно отстают от средних показателей по стране.

Результаты почти 18% девятиклассников на экзамене по математике в таких школах не достигли и 10%, что было нижним порогом для сдачи экзамена в прошлом учебном году, а число тех, кто набрал всего 10-14%, составляет 22%.

Есть школы, где результаты экзаменов выделяются даже на этом фоне.

В школе дистанционного обучения IZI экзамен по математике сдавали 94 ученика, но не сдали 36 или 38,3%, а экзамен по английскому языку не сдали 13%.

В 1-й Рижской средней школе экзамен по математике не смогли сдать 31,5%, а в Европейской средней школе дистанционного обучения - 18,3%.

(Diena)