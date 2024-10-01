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«Врачи что-то скрывают»: родители погибшего от дифтерии мальчика обратились в полицию

Редакция PRESS 1 октября, 2024 07:58

ЧП и криминал 0 комментариев

В Госполиции получено заявление от женщины, чей ребенок заболел дифтерией и 16 сентября умер в больнице. Заявительница просит проверить, лечили ли врачи малыша должным образом, или же имели место бездействие и халатность. Как принято в подобных случаях, есть заявление — есть и уголовный процесс, сообщает LSM+.

"Как обычно, при получении заявлений такого рода, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, необходимо провести расследование. Начат уголовный процесс по 13-му разделу Уголовного закона", — пояснила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

В начале сентября в Детскую больницу поступило три ребенка с дифтерией, все из одной семьи и все непривитые. Заболел и один взрослый. В итоге четырехлетний мальчик умер, а его сестры продолжили лечение.

Это трагическое происшествие вызвало волну публикаций в соцсетях, распространяющих ложную информацию об инфекции и вакцинации. Детская больница обратилась в Госполицию в связи с клеветой на медперсонал, и это заявление тоже рассматривается, рассказала Гжибовска.

Родители двух больных дифтерией девочек 20 сентября, вопреки медпоказаниям (обе лечились от осложнений), забрали дочерей домой. По факту случившегося полиция завела уголовное дело против родителей — в связи с неглектом (пренебрежением здоровьем и безопасностью беспомощных, зависимых от них лиц, находящихся в опасном состоянии). Родителям назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Девочек вернули долечиваться в стационаре, родителям приостановили право опеки. Следствие продолжается.

Как заявил ранее отец детей, забрать девочек домой они с женой решили, потому что заподозрили, будто врачи «не всё им говорят, что-то скрывают».

Если симптомы в начале заболевания не столь остры и ребенок не был доставлен к врачу в течение первых трех дней, даже высокие дозы дифтерийно-специфического иммуноглобулина могут не спасти жизнь - не просто так подчеркивается, что это смертельно опасная инфекция, напоминает BKUS.

Дифтерия также может иметь тяжелые и продолжительные последствия для центральной нервной системы, почек и сердечно-сосудистой системы. У тех, кто был вакцинирован и подвергся воздействию возбудителя инфекции, заболевание в некоторых случаях может начаться, но протекает в легкой форме и без осложнений.

Наиболее уязвимыми и подверженными тяжелым последствиям являются малыши в первые месяцы жизни, поэтому BKUS призывает всех беременных женщин своевременно получать комбинированную вакцину и защищать своих детей.

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