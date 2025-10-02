Врач прописал…Бастионку: история знаменитой рижской горки

На рисунке 1860-х годов - рабочие с тачками у подножия формирующейся Бастионки. Поодаль видны Казармы Екаба, Пороховая башня - и никаких строений на Бастионном бульваре. Он тогда тоже только закладывался.

Сложно поверить, но еще в середине XIX столетия не было ни Городского канала, ни зеленых насаждений вдоль берегов, а все пространство от нынешнего бульвара Мейеровица (в недавнем прошлом - Бастея) до бульвара Райня занимал оборонительный средневековый ров. Он был в разы шире нынешнего канала.

Высота же земляных валов, опоясывавших канал и проходивших вдоль теперешней улицы Вальню, достигала 11 метров.

В XVII веке шведы укрепили оборонительный ров бастионами и равелинами. Проходит время, необходимость подобных фортификационных сооружений отпадает - и в 1857 году российский император АЛЕКСАНДР II утверждает план сноса в центре Риги оборонительных валов и реконструкции прилегающей территории...

Это был самый грандиозный план реконструкции за всю историю Риги. Конечно, масштабные строительные проекты были в советское время, но там в основном речь шла о новых микрорайонах. Здесь же – о создании всего того, что сегодня мы называем центром города: Бульварного кольца, мостов и мостиков, связывающих Старый город с центром, Городского канала и зеленых насаждений вдоль него. Всего, что сегодня составляет одно из главных достоинств Риги.

Представляете, если бы в наше время в центре освободилось такое огромное пространство, как то, что вмещало оборонительный ров? Что бы с ним сделали? Засыпали - и дело с концом. А на освободившемся месте построили бы офисы и торговые центры.

О чем говорить, если ныне в Старой Риге на исторических площадях пустого места все меньше – коробка за коробкой? Сегодня здесь однозначно была бы золотая жила – самый центр, дорогущая земля!

В XIX веке тоже были те, кто предлагал засыпать ров. Но руководствовались не тем, что здесь дорогая земля и можно подзаработать. Говорили: слишком зловонное место этот бывший ров; мол, чисти да ухаживай за этим местом — столько хлопот! Предлагали все засыпать и облагородить фонтанами. Но таковых было меньшинство...

Проект реконструкции бывшего оборонительного сооружения поручили специалисту из немецкого Любека А. ВЕНТУ. Именно его идея – на месте бастиона соорудить декоративную горку.

За строительным материалом далеко ходить не пришлось – от валов сохранились горы песка.

Распорядились рационально: часть использовали на укрепление берегов Даугавы, часть – на засыпку низменных мест в Старом городе, часть – на сооружение горки.

Горка появилась на месте бывшего бастиона, поэтому название родилось само собой – Бастионная. Правда, на первых порах было у нее и второе - Улиточная: ступеньки к вершине по форме напоминали улитку.

Время само определило, какое название лучше, да и ступеньки с годами изменили форму. Было это уже в конце 1880-х, когда реконструкцию продолжил один из самых выдающихся садовников города Георг КУФАЛТ, в 26 лет переехавший сюда из Германии, а в 34 года ставший главным садовником Риги.

Облик Бастионной горки и окрестностей, облик Городского канала, знакомый нам сегодня, во многом сформировался при Куфалте. При нем были сооружены пешеходные мостики через канал, которыми мы любуемся и сейчас, – около Бастионной горки и оперы...

В 1887 году на Бастионной горке появилось симпатичное кафе – каменное, в «венском стиле». В 1898-м - игривый фонтан, ниспадающий с вершины к подножию. Еще один великолепный фонтан - «Нимфа» - чуть позже украсил сквер возле оперы.

Окрестности старой Бастионной горки удачно дополнил «лебединый домик» на канале. Первую пару лебедей в 1893 году подарило горожанам Рижское птицеводческое общество, и вскоре архитектор Генрих ШЕЛЬ соорудил для птиц изящный домик. Который тоже стал украшением этих мест.

Лебеди на Городском канале – один из излюбленных сюжетов старинных открыток. И в царское время, и в довоенное. В 2001 году к 800-летию Риги тогдашний мэр города Андрис АРГАЛИС на собственные средства реставрировал лебединый домик, появилась и пара лебедей. Но не прижились они в сегодняшней Риге - в отличие от уток.

На старинных открытках видны и лодки. А на них не только развлекались - доставляли дрова к домам тех, кто жил недалеко от канала. Это было дешевле и проще, чем нанимать извозчика. Об этом рассказывают старожилы.

Вспоминают и о необычных для сегодняшнего дня предписаниях медиков. Они рекомендовали пациентам для укрепления здоровья… подниматься на Бастионную горку. «Скандинавской ходьбы» еще не было, велосипедных дорожек - тоже, а тут все в шаговой доступности для горожан, живших поблизости. В первую очередь - для людей состоятельных. У тех, кто, говоря языком Николая Васильевича ГОГОЛЯ, был «попроще», возможностей для физической активности и без горки хватало.

А зимой на Городском канале оборудовали каток. И об этом тоже рассказывают старинные открытки...

До войны за каналом следил не только город. Были у него и особые смотрящие.

С обоих концов водной артерии располагались шлюзы – Карловский и Андреевский, соединявшие его с Даугавой. Шлюзы городские власти сдавали арендаторам. А те зарабатывали на лодочниках, которые постоянно заходили в канал и доставляли горожанам дрова. С лодочников брали мзду. Но была у арендаторов еще одна обязанность – следить за порядком, содержать канал в чистоте.

А за насаждениями смотрели уже профессионалы – садовники. В нашем городе они были высочайшего уровня.

Георга Куфалта сменил Андрейс ЗЕЙДАКС, который многое сделал, чтобы до войны зеленый наряд канала стал многообразнее. Образование он получил в царской России и еще до революции выиграл в Петербурге конкурс на озеленение территории Зимнего дворца, руководил начатыми там работами.

Новые штрихи в облик канала и окрестностей принесли ландшафтные архитекторы советского времени. В 1951 году к 750-летию города в стену из доломита вокруг горки вмонтировали детали порталов зданий Старой Риги, разрушенных в годы войны. Перенесли и уцелевшую небольшую скульптуру, которая до войны украшала Ратушную площадь. Все это удачно дополнило ландшафтный пейзаж старинной горки...

Рига меняется. Строится улица Сканстес, есть примеры удачной реставрации в центре. Может, и там появится когда-нибудь то, без чего Ригу невозможно будет представить, то, чем мы будем гордиться, показывать знакомым и гостям.

Так же, как Бастионную горку и Городской канал – лучшие украшения Риги, на месте которых когда-то был оборонительный ров, окруженный высоченными песчаными холмами...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива