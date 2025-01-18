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Врач Эдгар Меднис снова сможет работать — его сертификаты восстановлены; надолго ли?

© Lsm.lv 18 января, 2025 09:41

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LTV

Скандально известный врач Эдгар Меднис оспорил аннулирование своих сертификатов педиатра и гомеопата. Из-за пробелов в законах он снова сможет работать в качестве сертифицированного педиатра. Однако окончательное решение, скорее всего, примет суд, сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+.

Сертификаты Медниса аннулировал совет по сертификации Латвийского общества врачей. Поводом стали публичные высказывания Медниса, усомнившегося в профессионализме своих коллег при диагностике и лечении мальчика, не привитого от дифтерии. Восстановление сертификатов связано с тем, что Меднис имеет право оспорить решение об их аннулировании, и этим правом он воспользовался. В таких случаях решение об отзыве сертификатов временно приостанавливается.

«Теперь, когда решение было оспорено в Министерстве здравоохранения, оно теряет силу, а сертификаты Медниса действительны. Если Минздрав отменит решение Латвийского Общества врачей, то сертификаты Медниса продолжат действовать до указанного для каждого из них срока. Новые не понадобятся», — заявили в Латвийском обществе врачей.

Меднис согласился дать интервью ЛТВ, но только в прямом эфире. На вопрос, принимает ли он в настоящее время пациентов, Меднис не ответил.

Глава Минздрава предлагает внести поправки в закон и определить исключительные случаи, когда оспаривание решения не может быть основанием, чтобы сертификаты снова вступили в действие на время, пока идет апелляционный процесс. Однако министр подчеркнул, что этот процесс не будет быстрым.

«Латвийская ассоциация врачей также утверждает, что закон не столь гибок. Я думаю, что нам нужно вместе работать над этими поправками, а не только Минздраву. А в очень крупных спорах, возможно, последнее слово должно быть за Министерством здравоохранения», — сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Причиной заявления против Эдгара Медниса стали его комментарии в соцсетях по поводу смерти 4-летнего мальчика от дифтерии. Он усомнился в том, что у больного ребенка, а также его братьев и сестер вообще была дифтерия.

Заявления против Медниса о возможной клевете на больницу и ее персонал в Госполицию подавали Детская клиническая университетская больница и Инспекция здоровья, но дело не было начато. Прокуратура также не нашла состава преступления в его публикациях.

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