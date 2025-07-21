Впервые: в Латвии организуют лагерь для операторов дронов

Цель лагеря - предоставить молодым людям как теоретические знания, так и практические навыки использования дронов в современных условиях.

Участники изучат основные принципы полётов, требования безопасности, подготовку документации, ознакомятся с национальной и натовской нормативной базой в области дронов, получат представление о специальности оператора дронов в Национальных вооружённых силах.

Также будут изучаться интерпретация метеорологических данных, классификация воздушного пространства, оценка оперативных зон и их планирование.

Во время практических занятий участники лагеря будут выполнять различные задания - тактические и разведывательные полёты, задачи по ориентированию и поиску противника на местности, в том числе в условиях имитации радиоэлектронной борьбы.

Параллельно будут организованы развлечения и мероприятия по сплочению. Развитие возможностей беспилотных систем является одной из задач Концепции государственной обороны, разработанной Министерством обороны и утверждённой Сеймом в конце 2023 года.

Обучение призвано стимулировать у молодёжи интерес к добровольному участию в Службе гособороны или в Земессардзе.

(Delfi.lv)