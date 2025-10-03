Во вторник к миссии Baltic Sentry присоединился USS Bulkeley, что стало первым случаем участия американского военного корабля в этой миссии, сообщил представитель Министерства обороны США на условиях анонимности.

Корабль USS Bulkeley имеет возможности как противовоздушной обороны, так и защиты подводной критической инфраструктуры.

На прошлой неделе к миссии Baltic Watch присоединился патрульно-разведывательный самолёт ВМС США P-8 Poseidon. Ранее ВМС США уже поддерживали миссию самолётами P-8 Poseidon.

НАТО учредило миссию «Baltic Watch» в январе этого года после инцидентов с диверсиями на телекоммуникационных кабелях и трубопроводах. Основу миссии составляют страны Балтии, Финляндия и Германия.

Укрепление Балтийской гвардии американским истребителем, способным одновременно отслеживать и нейтрализовать несколько целей в воздухе, в сочетании с P-8 Poseidon и другими средствами, является явным признаком солидарности между союзниками, заявил Джеймс Холмс, руководитель программы военно-морской стратегии Военно-морского колледжа в Ньюпорте, газете армии США Stars and Stripes.

ФОТО имиджевое