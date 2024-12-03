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Возраст призыва на Службу гособороны может быть увеличен: будущий командующий НВС Пуданс

© LETA 3 декабря, 2024 20:43

Новости Латвии 0 комментариев

В розыгрыш призывников на Службу государственной обороны (СГО) в будущем могут быть включены и молодые люди в возрасте 20 и 21 года, допустил во вторник на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции будущий командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс.

Закон о СГО устанавливает обязанность прохождения курса СГО для каждого гражданина Латвии мужского пола в течение одного года после достижения им 18-летнего возраста, или, если гражданин продолжает получать основное или среднее образование, - в течение одного года после окончания образовательного учреждения, но не позднее чем до 24-летнего возраста. При этом установлено, что добровольно подать заявку на СГО могут граждане Латвии - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет.

После заседания комиссии Пуданс пояснил журналистам, что если обозначится нехватка необходимой для призыва молодежи, то он может предложить увеличить возрастной предел и включить в обязательный отбор также молодежь в возрасте 20 и 21 года.

В первую очередь необходимо сосредоточиться на том, чтобы молодые люди добровольно подавали заявки на прохождение СГО, рассуждает Пуданс. Если же государство не сможет рекрутировать необходимое количество молодежи, то можно было бы инициировать изменения. Эта проблема может проявиться в ближайшие годы, когда НВС намерены набрать на обязательную службу несколько тысяч молодых людей.

Пуданс добавил, что тем добровольцам, которые из-за несоответствия требованиям по здоровью не были приняты на 11-месячную СГО, будет предложено вступить в Земессардзе. При этом НВС может предложить в будущем принимать на отдельные специальности призывников, предъявляя им более низкие требования по здоровью. Такие молодые люди могли бы работать в подразделениях киберзащиты, электронных военных действий, обеспечения или медицины, где интенсивность и нагрузка не так велики.

На заседании комиссии Пуданс выразил мнение, что необходимо расширить категории жителей для приема в Земессардзе. Например, муниципальным полицейским сейчас запрещено вступать в Земессардзе, поэтому необходимо изыскать возможность для освоения ими военных навыков. В то же время в случае кризиса муниципальные полицейские в первую очередь выполняли бы свои полицейские функции.

Как сообщалось, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала предложение президента Эдгара Ринкевича о выдвижении бригадного генерала Каспарса Пуданса на пост командующего НВС.

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