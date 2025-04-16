Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Возобновлено строительство здания Рижского центрального вокзала «Rail Baltica»

© LETA 16 апреля, 2025 17:10

Новости Латвии 0 комментариев

Полное товарищество строителей "BeReRix" в рамках реализации проекта "Rail Baltica"возобновило строительство здания Рижского центрального вокзала, сообщили представители ответственного за внедрение проекта "Rail Baltica" в Латвии ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL).

В сотрудничестве с Министерством сообщения и в результате привлечения финансирования из Фонда оздоровления Европейского союза EDzL заключило договор с объединением строителей "BeReRix" о строительстве южной части здания Рижского центрального вокзала.

Компания возобновила строительные работы в апреле этого года и завершит основные работы 31 августа 2026 года.

Привлеченное из фонда финансирование вместе с финансированием Европейского инструмента соединения инфраструктуры (CEF) и государственным финансированием позволит завершить строительство южной части здания вокзала, привести в порядок прилегающую к зданию территорию и благоустроить пассажирские платформы настолько, чтобы здание могло служить пассажирам железной дороги с лета 2027 года.

Фонд оздоровления покроет работы на сумму 104,5 млн евро, что составляет примерно 75% от суммы, необходимой для полной реализации проекта южной части здания. Финансирование покроет изготовление фасада и крыши здания, благоустройство железнодорожных платформ и строительство пассажирских навесов, строительство инженерных сетей и систем, в том числе шести лифтов для выхода на платформы и отделку внутренних помещений на первом этаже здания.

По словам председателя правления EDzL Эрика Дилевса, следующая задача - продолжить работы по интеграции железнодорожной рельсовой инфраструктуры в новую систему станции.

Соглашение по договору финансирования предусматривает, что к 31 августа 2026 года строитель должен завершить все существенные строительные работы: фасад здания, крышу, работы на железнодорожных платформах и важнейшие работы по строительству инженерных сетей и систем. К 31 декабря 2026 года должны быть завершены благоустройство и отделка первого этажа здания. Следующие работы на средства "CEF 9" должны быть завершены к 31 марта 2027 года: это тесты безопасности, проверки, благоустройство и ввод во временную эксплуатацию шести железнодорожных путей шириной 1520 миллиметров, или существующей ширины.

Руководитель "BeReRix" Гунтис Аболтиньш-Аболиньш пояснил, что сроки на строительство очень напряженные, главным образом, потому, что производство кровли и системы фасадов здания нужно заказывать своевременно - его нельзя ускорить из-за уникальных конструкций. Однако Аболтиньш-Аболиньш предполагает, что мобилизация ресурсов позволит выполнить запланированные работы в установленные сроки.

Как сообщалось, на заседании Совета Европейского союза по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) 18 февраля в Брюсселе были утверждены поправки к плану Фонда оздоровления Латвии, предусматривающие выделение 114 млн евро на проект "Rail Baltica". Средства предназначены на строительство южной части Рижского центрального железнодорожного вокзала.

Поправки предусматривают перераспределение финансирования в отношении инвестиций Министерства сообщения. Деньги на продолжение начатых на вокзале строительных работ перераспределены путем отказа от реализации проекта Рижской линии скоростного общественного транспорта за 40 млн евро и создания инфраструктуры подзарядки безэмиссионных поездов за 74 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 45 реакций
Комментарии (0) 45 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать