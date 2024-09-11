Это шокирует! Гидам, которые неправильно рассказывают об истории Латвии, грозят статьей

На сайте «Х» одна женщина пишет о своих наблюдениях: Сегодня в Военном музее какой-то случайный экскурсовод говорит людям на языке оккупантов, что «Латвия никогда не была оккупирована»! Может быть, стоит это регулировать и в будущем допускать к экскурсиям только сертифицированных гидов? А остальных наказывать за такую безграмотность?».
В комментариях люди рассказывают, что это не исключительный случай, ведь даже в двухэтажных экскурсионных автобусах подобная информация подается на русском языке: «Практически все нелатышские гиды так говорят. В красном двухэтажном автобусе говорят ровно то же самое - о связях с Россией и только с Россией».
ŠODIEN pie Kara muzeja kkāda random gide stāsta cilvēkiem okupantu valodā, ka "Latvija nekad nav bijusi okupēta"!@edgarsrinkevics— Esi Modrs!_Nepareizais (@EsmuModrs) August 30, 2024
Varbūt vajadzētu šo regulēt un panākt, ka turpmāk tikai sertificēti gidi drīkst vadīt ekskursijas? Un citus sodīt par šādu analfabētismu?