«Возможности Латвии в помощи гражданам и организациям в судах России крайне ограничены» — министерства

Минюст пояснил: «Латвия не признаёт такие решения российских судов и правоохранительных органов.» Ведомство подчеркнуло, что у Латвии с Россией нет действующих двусторонних договоров о сотрудничестве ни в административных делах, ни в гражданских, ни в уголовных процессах.

МИД также осудил действия Москвы: «Россия таким образом атакует не только Украину, но и всех, кто её поддерживает.» Однако практических инструментов помощи практически нет. «Министерство может дать совет, как действовать в конкретной чрезвычайной ситуации за границей, но оно не может вмешиваться в работу иностранных судов, полиции и правоохранительных органов, предоставлять юридические консультации и оплачивать услуги адвокатов.» Посольства могут лишь предоставить списки местных адвокатов.

При этом МИД напомнил: «В целях безопасности мы рекомендуем избегать поездок в Россию, так как там могут нарушаться принципы верховенства права и прав человека. Существует риск незаконных задержаний и политически мотивированных репрессий.»

Поводом стала ситуация с фондом «Ziedot.lv». Российская Генпрокуратура потребовала признать его деятельность экстремистской, включить в список экстремистских организаций и ограничить доступ к сайту в России. Фонд получил повестку на заседание 18 августа, но отказался участвовать в процессе. Представитель организации Илзе Ошане пояснила: «Полученные материалы не были подготовлены, разосланы и вручены в соответствии с международной процедурой правового сотрудничества и процессуальными стандартами, в результате повестка не может считаться юридически обязательной.»

По её словам, под «экстремизм» российская сторона отнесла не только помощь украинскому подразделению «Азов», но и финансирование баннера у Музея истории медицины напротив посольства РФ, который, как утверждает прокуратура, «дискредитирует российских высокопоставленных должностных лиц и вооружённые силы».