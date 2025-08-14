Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Возможности Латвии в помощи гражданам и организациям в судах России крайне ограничены» — министерства

© LETA 14 августа, 2025 13:54

Мир 0 комментариев

Фото LETA.

Министерство юстиции и Министерство иностранных дел признали: возможности Латвии реально защитить граждан и организации, против которых Россия возбуждает политически мотивированные дела за поддержку Украины, крайне ограничены.

Минюст пояснил: «Латвия не признаёт такие решения российских судов и правоохранительных органов.» Ведомство подчеркнуло, что у Латвии с Россией нет действующих двусторонних договоров о сотрудничестве ни в административных делах, ни в гражданских, ни в уголовных процессах.

МИД также осудил действия Москвы: «Россия таким образом атакует не только Украину, но и всех, кто её поддерживает.» Однако практических инструментов помощи практически нет. «Министерство может дать совет, как действовать в конкретной чрезвычайной ситуации за границей, но оно не может вмешиваться в работу иностранных судов, полиции и правоохранительных органов, предоставлять юридические консультации и оплачивать услуги адвокатов.» Посольства могут лишь предоставить списки местных адвокатов.

При этом МИД напомнил: «В целях безопасности мы рекомендуем избегать поездок в Россию, так как там могут нарушаться принципы верховенства права и прав человека. Существует риск незаконных задержаний и политически мотивированных репрессий.»

Поводом стала ситуация с фондом «Ziedot.lv». Российская Генпрокуратура потребовала признать его деятельность экстремистской, включить в список экстремистских организаций и ограничить доступ к сайту в России. Фонд получил повестку на заседание 18 августа, но отказался участвовать в процессе. Представитель организации Илзе Ошане пояснила: «Полученные материалы не были подготовлены, разосланы и вручены в соответствии с международной процедурой правового сотрудничества и процессуальными стандартами, в результате повестка не может считаться юридически обязательной.»

По её словам, под «экстремизм» российская сторона отнесла не только помощь украинскому подразделению «Азов», но и финансирование баннера у Музея истории медицины напротив посольства РФ, который, как утверждает прокуратура, «дискредитирует российских высокопоставленных должностных лиц и вооружённые силы».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:15 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv только что
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать