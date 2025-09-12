Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Возможно, это было ошибкой»: Трамп о налёте дронов РФ на Польшу (1)

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 12:27

Мир 1 комментариев

Денег нет, но вы держитесь, словно говорит своим жестом американский президент.

Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть «ошибкой», заявил президент США Дональд Трамп. «Возможно, это было ошибкой. Но, несмотря на это, я недоволен тем, что связано со всей этой ситуацией. Надеюсь, все это закончится», — сказал глава Белого дома журналистам. Он добавил, что намерен осудить Россию за то, что она «приблизилась к этой линии». «Я не в восторге от этого», — цитирует Трампа Bloomberg.

Российские дроны нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, когда Россия наносила массированный удар по Украине. В небе над страной было замечено не менее 19 беспилотников, для перехвата которых, помимо польской боевой авиации, впервые с начала войны были задействованы истребители НАТО. Позднее на территории Польши нашли обломки 17 беспилотников. Один из них попал в жилой дом в деревне Вырыки недалеко от границ с Белоруссией и Украиной. Никто не пострадал. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что «черта пройдена» и страна сейчас «ближе к военному конфликту, чем когда-либо со Второй мировой войны».

На этом фоне Варшава активировала статью 4 устава НАТО, которая подразумевает, что государства—члены альянса будут консультироваться друг с другом в случае, если их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажется под угрозой. В ходе консультаций Польша запросила у союзников по военному альянсу дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и технологии борьбы с дронами, сообщили источники Bloomberg. Также, по данным Reuters, Варшава пошлет своих военных в Украину для обучения навыкам борьбы с беспилотниками.

Между тем временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что у Варшавы нет доказательств того, что прилетевшие в страну дроны были российскими. Он также подчеркнул, что Москва «абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации». Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что «не планировало» атаковать объекты на территории Польши, и предложило провести консультации по поводу инцидента с польскими коллегами.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

