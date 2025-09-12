Российские дроны нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, когда Россия наносила массированный удар по Украине. В небе над страной было замечено не менее 19 беспилотников, для перехвата которых, помимо польской боевой авиации, впервые с начала войны были задействованы истребители НАТО. Позднее на территории Польши нашли обломки 17 беспилотников. Один из них попал в жилой дом в деревне Вырыки недалеко от границ с Белоруссией и Украиной. Никто не пострадал. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что «черта пройдена» и страна сейчас «ближе к военному конфликту, чем когда-либо со Второй мировой войны».

На этом фоне Варшава активировала статью 4 устава НАТО, которая подразумевает, что государства—члены альянса будут консультироваться друг с другом в случае, если их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажется под угрозой. В ходе консультаций Польша запросила у союзников по военному альянсу дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и технологии борьбы с дронами, сообщили источники Bloomberg. Также, по данным Reuters, Варшава пошлет своих военных в Украину для обучения навыкам борьбы с беспилотниками.

Между тем временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что у Варшавы нет доказательств того, что прилетевшие в страну дроны были российскими. Он также подчеркнул, что Москва «абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации». Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что «не планировало» атаковать объекты на территории Польши, и предложило провести консультации по поводу инцидента с польскими коллегами.