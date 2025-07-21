Возможно, даже школу не закончил: вице-мэра Олайне обвиняют в обмане избирательной комиссии

Согласно закону о выборах в органы самоуправления, кандидаты в депутаты, которые в своей декларации сознательно предоставили ложные сведения, подлежат уголовной ответственности в соответствии со статьёй 272 Уголовного закона. В случае их избрания депутатский мандат должен быть аннулирован, отмечает министерство.

Поскольку ни самоуправление, ни учебное заведение не предоставляют информацию о полученном образовании лица, VARAM намерено обратиться в полицию. Министерство подготовит соответствующее заявление, чтобы в рамках уголовного процесса полиция могла провести необходимые действия.

Как ранее сообщало Латвийское телевидение (LTV), вице-мэр Олайне Вурчс, возможно, ввёл избирательную комиссию в заблуждение, указав, что получил среднее образование в 2002 году. Ни сам Вурчс, ни представители самоуправления не прокомментировали эти подозрения.

Бывшие одноклассники Вурчса сомневаются в его утверждении о получении среднего образования в Олайнской 1-й средней школе. Он должен был окончить 12-й класс в 2001 году, но, по словам бывших учеников, в школу уже регулярно не ходил и её не закончил. Избирательной комиссии Вурчс указал, что окончил школу в 2002 году, однако, по информации LTV, в том году он не сдавал централизованные экзамены.

На вопросы LTV Вурчс не ответил, а Олайнская 1-я средняя школа отказалась разглашать информацию о его образовании. В Государственной информационной системе образования данные в электронном виде доступны только с 2007 года, поэтому Министерство образования и науки не может проверить, получил ли Вурчс аттестат о среднем образовании, отмечает LTV.

Также дума Олайнского края отказалась предоставить данные о Вурчсе, заявив LTV, что «общественность не запрашивала у учреждения такую информацию», и сослалась на толкование Регламента о защите данных, согласно которому «право субъекта данных на защиту данных является приоритетом, а общественное благо в соразмерности — несущественно».

Напомним, что в 14-м Сейме мандата лишилась политическая соратница Вурчса по объединению Глория Гревцова, которая была осуждена по уголовному делу за предоставление ложных сведений Центральной избирательной комиссии о своём месте работы.