Возгорание дома в центре Риги удалось быстро локализовать: дороги все еще перекрыты

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе в четвертом квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, сокращение ВВП составило 0,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе в четвертом квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, сокращение ВВП составило 0,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).