Вот такая вот зима: вторая неделя декабря будет тёплой и сырой

В понедельник и во вторник на большей части территории время от времени ожидается дождь, по ночам местами на востоке - также и снег. В ночь на понедельник на востоке страны локально возможна гололедица. Отдельные участки дорог будут скользкими. В утренние часы на востоке местами образуется туман, ухудшающий видимость.

В эти дни усилится южный и юго-восточный ветер, местами на побережье порывы ускорятся до 15-18 м/с, во вторник ветер сменится на юго-западный и западный.

Температура воздуха ночью будет не ниже 0...+3 градусов, в понедельник днём во многих местах она повысится до +1-6 градусов, на Курземском побережье до +7 градусов. Во вторник воздух прогреется до +6-8 градусов.

Начиная с середины недели, ветер усилится и станет порывистым уже на более обширной территории. И ночью, и днём сохранится положительная температура воздуха, лишь к концу недели местами в восточных районах столбик термометра снова упадёт ниже нуля.