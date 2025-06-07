Воскресенье будет облачным, но теплым; возможны дождь и гроза

Местами ожидается кратковременный дождь, после полудня кое-где пройдут сильные ливни, возможны грозы.

Ветер - южный, от слабого до умеренного.

В ночь на воскресенье над большей частью территории Латвии небо закроют облака. Во многих местах пройдут дожди, причем наиболее интенсивные осадки ожидаются в центральных и восточных районах, где высока вероятность сильных ливней и гроз.

Ночью будет преобладать слабый ветер, во время грозы - порывистый, после дождей кое-где образуется туман и дымка. Температура воздуха ночью - от +10 до +15 градусов, на крайнем юго-востоке страны - не ниже +15-17 градусов.

В столице ночью - преимущественно облачно, время от времени пройдут дожди, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +14-15 градусов.