Воры и бандиты не скроются: Сандис Радзиньш о современных методах раскрытия преступлений

- Вы работаете в Государственной полиции уже 32 года и наверняка можете сравнить, как изменились методы раскрытия преступлений.

- Если говорить в общих чертах, по сравнению с тем, что было 32 года назад, когда я, будучи младшим инспектором, наблюдал за работой экспертов-криминалистов на месте происшествия, кажется, что в их действиях мало что изменилось. Как и прежде, всё осматривают, фиксируют, но технологии и оборудование, с помощью которых можно изымать и идентифицировать следы, действительно изменились и развились. Например, на месте пожара, чтобы определить, использовались ли легковоспламеняющиеся вещества, такие как бензин, достаточно поднести к остаткам специальный прибор. Также существует оборудование, позволяющее обнаружить следы крови на одеяле, ковре или полу — даже если всё тщательно вымыто и очищено, техника всё равно их найдёт! Это значительно облегчает и ускоряет работу криминалиста. Хотя и 20–30 лет назад существовали способы выявления следов крови, теперь это можно сделать гораздо проще, быстрее и мобильнее.

На месте серьёзных дорожно-транспортных происшествий экспертам очень помогают большие 3D-сканеры, которые фиксируют обстановку такой, какой она была в момент прибытия специалистов, ведь как только движение восстановят, важная информация, например, длина тормозного пути, быстро исчезнет. Всё это можно и сфотографировать по частям, а затем собрать в фототаблицах, но возможности 3D-съёмки гораздо шире. Отдельно стоит упомянуть дроны — они незаменимы при работе на обширных местах происшествий.

Вообще работу Управления криминалистики можно разделить на две части. Первая — это круглосуточные выезды (24/7), когда эксперты-криминалисты региональных бюро выезжают на места преступлений — от самых простых до самых сложных. На месте они изымают следы: отпечатки пальцев, следы обуви, окурки, материалы для ДНК-анализа, запаховые следы, пули, гильзы и прочее, всё это тщательно упаковывают, чтобы в лабораториях можно было установить возможных виновных и их идентифицировать. Также эксперты стараются понять и реконструировать ход произошедшего.

Первым, кто знакомится с изъятыми на месте преступления следами, является следователь, ведущий конкретное уголовное дело. Он, исходя из общей картины, решает, какие экспертизы назначить, какие из них приоритетны, а какие — второстепенны. Далее следует вторая часть работы Управления криминалистики — компетенция сотрудников лабораторий экспертного бюро: заключения экспертиз, начиная с ДНК и заканчивая технической экспертизой документов, включая подделку подписей и тому подобное.

Хочу подчеркнуть, что в Латвии на высоком уровне находится и одорологическая экспертиза, которую проводят специально обученные собаки. Они безошибочно указывают, какому человеку принадлежит запах. Уже есть рассмотренные судом дела, в которых главную роль сыграла именно одорологическая экспертиза. В данном случае экспертом является собака.