Вороны запоминают лица людей и .. передают «чёрный список» своим детям

Учёные давно заметили удивительную способность этих птиц: вороны могут узнавать конкретных людей и помнить их годами.

Причём речь идёт не просто о распознавании силуэта или одежды. Птицы способны запоминать человеческие лица.

В одном из известных экспериментов исследователи ловили и кольцевали ворон, надевая при этом специальные маски. После этого птицы начали активно реагировать именно на ту маску, в которой их поймали: каркали, пикировали и предупреждали других.

Самое удивительное выяснилось позже.

Через несколько лет вороны всё ещё помнили «опасное лицо». Более того, на человека в той же маске начали реагировать и птицы, которые никогда его раньше не видели.

Оказалось, что вороны умеют передавать такую информацию друг другу.

Старшие птицы фактически обучают молодых:

кого стоит избегать, а кого нет.

Со временем «чёрный список» может распространяться по всей местной популяции.

Эта способность требует сложных когнитивных навыков — долговременной памяти, социального обучения и развитой коммуникации внутри стаи.

Поэтому многие орнитологи считают ворон одними из самых умных птиц на планете.

Иногда кажется, что они просто сидят на ветке и наблюдают.

Но возможно, в этот момент кто-то из них пытается понять, стоит ли добавить вас в список подозрительных людей.