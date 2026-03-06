Вороны запоминают лица людей и .. передают «чёрный список» своим детям

Учёные давно заметили удивительную способность этих птиц: вороны могут узнавать конкретных людей и помнить их годами.
Причём речь идёт не просто о распознавании силуэта или одежды. Птицы способны запоминать человеческие лица.
В одном из известных экспериментов исследователи ловили и кольцевали ворон, надевая при этом специальные маски. После этого птицы начали активно реагировать именно на ту маску, в которой их поймали: каркали, пикировали и предупреждали других.
Самое удивительное выяснилось позже.
Через несколько лет вороны всё ещё помнили «опасное лицо». Более того, на человека в той же маске начали реагировать и птицы, которые никогда его раньше не видели.
Оказалось, что вороны умеют передавать такую информацию друг другу.
Старшие птицы фактически обучают молодых:
кого стоит избегать, а кого нет.
Со временем «чёрный список» может распространяться по всей местной популяции.
Эта способность требует сложных когнитивных навыков — долговременной памяти, социального обучения и развитой коммуникации внутри стаи.
Поэтому многие орнитологи считают ворон одними из самых умных птиц на планете.
Иногда кажется, что они просто сидят на ветке и наблюдают.
Но возможно, в этот момент кто-то из них пытается понять, стоит ли добавить вас в список подозрительных людей.