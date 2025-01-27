Вопрос национальной безопасности: чтобы продать огромные лесные угодья, шведам требуется разрешение

"Sodra" владеет более чем 135 тысячами гектаров земли в Латвии. Из них около 16 тысяч - сельскохозяйственные, а более 100 тысяч гектаров - леса. "Sodra"" не назвала сумму, за которую могут быть проданы леса. По неофициальным оценкам, сумма варьируется от полумиллиарда до миллиарда евро. В ноябре прошлого года другая шведская компания, "Skogsfond Baltikum"Sodra", продала свои леса в Латвии за 38 миллионов евро, или по 4746 евро за гектар. Если бы "Sodrа" продавала леса за ту же сумму, стоимость сделки превысила бы 728 миллионов евро.

Представители отрасли считают, что государство должно участвовать в покупке лесов. Как и в 2018 году, на этот раз предприниматели заинтересованы в том, чтобы объединиться с государством. Министр земледелия Арманд Краузе поручил "Latvijas valsts meži" провести переговоры с "Sodra" об условиях возможной покупки. Государству придется вмешаться в сделку по продаже компании, поскольку три компании "Sodra" включены в список предприятий, важных для национальной безопасности.

По закону правительство может не согласовать продажу, если она представляет угрозу национальной безопасности.