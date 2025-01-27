Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

Вопрос национальной безопасности: чтобы продать огромные лесные угодья, шведам требуется разрешение

© LETA 27 января, 2025 11:06

Бизнес 0 комментариев

Шведская ассоциация владельцев лесов "Sodra", работающая здесь почти 20 лет, две недели назад объявила о продаже всей своей недвижимости в Балтии. Ассоциация намерена продать доли принадлежащих ей компаний в рамках единой сделки. В случае заключения сделки покупка 153 тысяч гектаров станет крупнейшей лесной сделкой в истории Латвии, сообщает программа телеканала TV3 "Ничего личного". Четыре Риги - примерно такие лесные площади выставлены в настоящее время на продажу. 

"Sodra" владеет более чем 135 тысячами гектаров земли в Латвии. Из них около 16 тысяч - сельскохозяйственные, а более 100 тысяч гектаров - леса. "Sodra"" не назвала сумму, за которую могут быть проданы леса. По неофициальным оценкам, сумма варьируется от полумиллиарда до миллиарда евро. В ноябре прошлого года другая шведская компания, "Skogsfond Baltikum"Sodra", продала свои леса в Латвии за 38 миллионов евро, или по 4746 евро за гектар. Если бы "Sodrа" продавала леса за ту же сумму, стоимость сделки превысила бы 728 миллионов евро.

Представители отрасли считают, что государство должно участвовать в покупке лесов. Как и в 2018 году, на этот раз предприниматели заинтересованы в том, чтобы объединиться с государством. Министр земледелия Арманд Краузе поручил "Latvijas valsts meži" провести переговоры с "Sodra" об условиях возможной покупки. Государству придется вмешаться в сделку по продаже компании, поскольку три компании "Sodra" включены в список предприятий, важных для национальной безопасности.

По закону правительство может не согласовать продажу, если она представляет угрозу национальной безопасности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 35 реакций
Комментарии (0) 35 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Некоторым людям следовало бы мыслить шире: владельцы кафе Mr.Blinčiks объяснили использование русского языка в соцсетях

Важно 15:00

Важно 0 комментариев

Когда блинное кафе Mr.Blinčiks обвинили в использовании русского языка при коммуникации в соцсетях, администраторы страницы посоветовали хейтарам "мыслить шире".

Когда блинное кафе Mr.Blinčiks обвинили в использовании русского языка при коммуникации в соцсетях, администраторы страницы посоветовали хейтарам "мыслить шире".

Читать
Загрузка

Ценность семьи и важность работы: Mēness aptieka получила награду Фонда интеграции общества

Новости партнеров 14:51

Новости партнеров 0 комментариев

Mēness aptieka отмечена наградой Фонда интеграции общества (SIF) как Ģimenei draudzīga darbavieta.

Mēness aptieka отмечена наградой Фонда интеграции общества (SIF) как Ģimenei draudzīga darbavieta.

Читать

Венгрия отступила от угрозы вето и разрешила продлить санкции ЕС против России

Важно 14:45

Важно 0 комментариев

ЕС сможет возобновить секторальные санкции против России после того, как Венгрия отказалась от угрозы наложить вето из-за проблем в сфере энергетики.

ЕС сможет возобновить секторальные санкции против России после того, как Венгрия отказалась от угрозы наложить вето из-за проблем в сфере энергетики.

Читать

2-3 евро за въезд в Ригу: цена бесплатного общественного транспорта от Айнара Шлесерса

Важно 14:41

Важно 0 комментариев

В преддверии предстоящих муниципальных выборов депутат и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс выступил с амбициозными обещаниями — сделать общественный транспорт Риги бесплатным. Вот только откуда взять деньги на эти цели? Политик предлагает собирать с жителей других самоуправлений, приехавших в столицу на личном транспорте.

В преддверии предстоящих муниципальных выборов депутат и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс выступил с амбициозными обещаниями — сделать общественный транспорт Риги бесплатным. Вот только откуда взять деньги на эти цели? Политик предлагает собирать с жителей других самоуправлений, приехавших в столицу на личном транспорте.

Читать

Ультиматум Силини: Минсообщения срочно должно подготовить предложения по борьбе с беспилотниками в аэропорту

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерству сообщения до 5 февраля оценить действующие алгоритмы действий и возможные их улучшения, а также дать оценку ответственности должностных лиц в связи с инцидентом с дронами в аэропорту "Рига" 13 января.

Премьер-министр Эвика Силиня поручила Министерству сообщения до 5 февраля оценить действующие алгоритмы действий и возможные их улучшения, а также дать оценку ответственности должностных лиц в связи с инцидентом с дронами в аэропорту "Рига" 13 января.

Читать

Пробуйте вволю: Минздрав предлагает освободить подростков от уголовной ответственности за употребление наркотиков

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

Министерство здравоохранения подготовило поправки к закону, которыми планируется освободить несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических веществ, выяснило агентство ЛЕТА.

Министерство здравоохранения подготовило поправки к закону, которыми планируется освободить несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических веществ, выяснило агентство ЛЕТА.

Читать

«Мужчина должен зарабатывать минимум 3000€»: дамы обсуждают, какая зарплата считается нормальной

Для настроения 14:19

Для настроения 0 комментариев

Опять разгорелась дискуссия о зарплатах. На этот раз в соцсети "Thread" дамы обсуждают, какая зарплата считается нормальной для современного мужчины. Мнения, как всегда, разделились.

Опять разгорелась дискуссия о зарплатах. На этот раз в соцсети "Thread" дамы обсуждают, какая зарплата считается нормальной для современного мужчины. Мнения, как всегда, разделились.

Читать