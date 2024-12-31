Волшебная история мастера кукол: Марина Мошкова делится секретом, как создать сказку (ФОТО)

В загородном доме Марины Мошковой тепло и уютно. Потрескивает камин, плывет запах ароматного кофе. А на столе к приходу «Субботы» как на параде выстроились куклы. Веселые и грустные, задумчивые и озорные - разные. И в каждой из них живет душа, у каждой свой характер, своя изюминка.

С такими куклами нельзя играть, ими можно только любоваться, восхищаться и вслушиваться в истории, которые они рассказывают.

Тройка, семёрка, туз...

- Марина, с чего началось ваше увлечение куклами?

- Став домохозяйкой, я быстро поняла, что заниматься только домом и садом вещь скучная, и стала искать хобби. Рисовала, занималась росписью шелка, пробовала вышивать, но чувствовала: все это не мое.

Однажды мы с подругой заглянули на выставку кукол, которая проходила в Рижском железнодорожном музее, и то, что я там увидела, меня поразило. Наверное, именно так случается любовь с первого взгляда.

Любой другой человек на моем месте тут же записался бы на курсы или хотя бы на мастер-класс, на котором учат изготавливать кукол. Но я устроена иначе: люблю до всего доходить сама, сама изобретать велосипед. Поэтому технологию своей первой куклы - Графини из «Пиковой дамы» - я тоже придумала самостоятельно, создав ее из... обыкновенной туалетной бумаги. Эту куклу я храню до сих пор, она у меня самая любимая.

- Ваша Графиня в самом деле удивительная: живая, настоящая, словно сошедшая со страниц повести Пушкина. Даже не верится, что это первая ваша кукла...

- На самом деле - скажу вам по секрету - в ней куча ошибок! Когда я сфотографировала ее и выставила на сайт куклы.ру, где собираются мастера кукол из разных стран, мою Графиню безжалостно раскритиковали. Как только ее не обозвали: и корябриком, и убожеством... Больше всего ошибок подметила мастер кукол, пишущая под ником Черное солнце. Она просто разгромила мою Графиню! Но именно после этого мне в личку посыпались письма: «Поздравляем! Вас заметила Мастер с большой буквы. Она обращает внимание только на тех, в ком видит потенциал и кому хочет помочь».

Действительно, этот прекрасный мастер потом взяла надо мной шефство и очень много помогала мне советами, за что я ей безумно признательна. Мы переписывались почти каждый день. Я присылала фото деталей новой куклы, и тут же получала рекомендацию: «Здесь убрать!», «Там добавить!», «А тут надо еще подумать...».

На этом сайте я заочно познакомилась еще с очень многими интересными людьми. У нас образовалось что-то вроде клуба по интересам. Мы вместе обсуждали кукол, узнавали о готовящихся выставках, участвовали в различных виртуальных конкурсах.

- В каких выставках и конкурсах участвовали ваши куклы?

- В виртуальном конкурсе «Кукла мира» моя Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» завоевала диплом. На выставку, проходившую в испанском городе Аликанте, летали мои Графиня, Валькирия, Старуха и Пьеро. Кукла Ведьмочка Бефана выставлялась в Рижском музее югендстиля, а потом тоже уехала в Испанию. Мое Кентервильское привидение два года стояло в галерее на улице Вагнера, пока не сменилась экспозиция...

«Валяшки» и компания

- С какими материалами вы работаете, создавая своих кукол?

- Материалы я использую самые разные. Например, моя Старуха сделана из застывающей глины, а Валькирия -- из глины-запекайки. Мне интересно работать с кожей, шерстью. Шерстяных кукол я называю «валяшками». Обожаю их делать! Увы, все они разлетелись по миру, осталась только одна -- вот этот мышонок с сыром.

- Что самое трудное и самое интересное в создании куклы?

- Детали. Например, мой Карлик Нос держит в руке надкусанное яблочко. Знаете, как интересно было лепить это яблоко из глины! Когда я делала семейство ежиков: папу, маму и ежонка, то решила, что мама будет держать в руках кленовый лист, а сынок-ежонок - подосиновик. И поверьте, тоже было над чем подумать! Как сделать листик жестким, а гриб -- узнаваемым и съедобным, чтобы он не напоминал поганку?

У меня был Пьеро, который держит в руках фотографию сбежавшей Мальвины, и по его щеке течет слеза. С этой слезой я экспериментировала очень долго -- до тех пор пока не нашла 3D-гель. И слеза сразу заиграла, заискрилась, потекла... Глаза, взгляд -- это вообще самое трудное в кукле. Через них проступает ее душа.

Свою Старуху я расписывала маслом, но никак не могла добиться тусклого взгляда. Вы ведь наверняка замечали, что у старых людей усталые глаза. Было очень трудно. Справиться удалось с помощью коллеги из Киргизии, она химик по образованию и прекрасно разбирается в красках.

- Ремесло мастера кукол - это игра, фантазия, изобразительное искусство, но одновременно и рукоделие. Как вы одеваете своих персонажей? Из чего создаете аксессуары, которые работают на образ?

- Жемчуг у моей Графини настоящий - соседка пожертвовала мне свои бусы. Карты - тройку, семерку, туз - муж нашел в Интернете, а сын их распечатал. Белоснежные волосы Валькирии - это козий пух. Перчатки и сапоги на ней сделаны из замшевых перчаток подруги. А для шахматной «коняшки» я без сожаления распорола свою кожаную жилетку...

Когда соседи узнали о том, что я делаю кукол, то стали приносить мне бижутерию, бисер, стеклярус и даже натуральные меха - кусочки норки, соболя. Так что теперь одеждой и аксессуарами мои куклы обеспечены на много лет вперед. (Улыбается.) А если чего-то не хватит, то всегда можно докупить в специальном магазине, где продают все для творчества.

Никакой мистики!

- В кино и литературе с куклами связано немало мистических сюжетов и даже триллеров, в которых куклы оживают и диктуют хозяевам свою волю. Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что кукла в процессе изготовления вдруг начинает не слушаться, капризничать и своевольничать?

- То, что куклы живут своей жизнью и подсказывают, какими они хотят быть, -- это правда. Порой вылепишь руку под определенным углом, а кукла не хочет держать ее в таком положении! Приходится переделывать. Но я думаю, что тут дело не в мистике, а в нашем подсознании. Потому что в глубине души мы все-таки понимаем, что делаем что-то не так. Вот и кажется, что руками мастера движет кукла. Ты еще не осознал своей ошибки, а твое подсознание ее уже уловило и хочет исправить. Например, моя Мадонна первоначально была рыжей и совсем другой, а потом я полностью переписала ей лицо... Получилась печальная Мадонна. Что же касается историй в духе триллеров, то мне это не близко: я никогда не буду делать страшных кукол.

- А красивых? В стиле Барби? С пышными локонами, голубыми глазами, милым носиком? В кринолинах, короне и с прочими атрибутами принцесс?

- Тоже не буду. Красивые куклы -- они пустые, бездушные. А мне хочется, чтобы мои куклы вызывали эмоции.

- Приходилось ли вам делать куклы под заказ?

- Один-единственный раз в жизни. Несколько лет назад я познакомилась по Интернету с женщиной из Швейцарии, и она попросила сделать для нее Чебурашку. Пришлось наступить на горло собственной песне. Этого зверька из сказки Успенского я поселила в деревянный ящик со стружкой и апельсинчиками. Дама была счастлива и в ответ прислала мне брошку, которую сделала сама.

Шахматное равновесие

- Последняя серия ваших кукол связана с шахматной тематикой. Конь, пешка, король, королева... Что это за задумка?

- Тема конкурса, в котором я решила участвовать, называлась «Равновесие». Мне показалось, что в нее можно вложить философский смысл. Шахматы ведь тоже равновесие - черного и белого.

Я создала шахматную ситуацию, когда атакован ферзь и королеве грозит гибель. В шахматах такое положение называется гарде. В этот момент королева немножко кокетливо приподнимает подол платья, так что видны ее панталончики, как бы говоря: «А может, сойдемся на ничьей?» Пешка, которая нацелилась на ферзя, пребывает в недоумении, даже глаза закатила, мол, что делать-то будем? А «коняшка» улыбается...

Честно могу признаться: эта композиция далась мне нелегко. Самым трудным было расположить фигуры на шахматной доске так, чтобы их взгляды пересекались.

- Можно ли заработать на куклах?

- Наверное, можно. В Риге есть сообщество, объединяющее людей, которые организуют выставки-продажи. Я к ним не примыкаю. Потому что не могу торговать своими куклами. Недавно на выставке в Аликанте продали мою Ведьмочку за 70 евро. И я тотчас перечислила эти деньги пострадавшим от наводнения в Испании. А вот в лотереях, которые проводятся на выставках, я участвую всегда.

На выставке в Германии девочка так хотела выиграть в лотерею мою мартышку - и выиграла! Представляете ее радость? Мама этой девочки потом написала мне письмо с благодарностью. Для одной из выставок я сделала Ангела, и ее выиграла женщина, которая оказалась похожей на мою куклу и с первой минуты лотереи мечтала ее выиграть. Для меня это самое дорогое - знать, что куклы доставляют кому-то радость. Может быть, поэтому я их очень часто раздариваю.

- Почему вы не хотите сделать бизнес из своего хобби?

- Мне это неинтересно. Я даже не способна оценить свою работу в дензнаках. Недавно у меня пропала посылка с куклами, которые я отправляла на выставку в Испанию. Королевская почта ее потеряла и до сих пор не нашла. В посылке была моя Ворона, сделанная из шерсти и полимерной глины. Эта Ворона была большой кокеткой, с яркими бусиками и, наверное, во все воронье горло могла бы прокаркать, что красота - это страшная сила. Там же пропали мои женщины-улитки. Одна из них была сделана на кленовом листике, в шляпке. Другая, с косичками, -- из полимерной глины. Так вот, отправляя эту посылку, я оценила ее всего в 20 евро. Узнав об этом, многие покрутили пальцем у виска. А вы говорите -- бизнес...

Те, кто живет за счет изготовления кукол, продавая их, пользуются готовыми трафаретами, молдами, они набили руку на раскраске, поставили дело на поток. У меня все иначе - каждая моя кукла рождается в муках.

Сказки Оле-Лукойе

- Сколько времени уходит у вас на изготовление куклы?

- Примерно полтора месяца. На «валяшек» -- немного меньше. Идей у меня очень много, порой больше, чем нужно. Каждая кукла сначала возникает в голове. Я не рисую эскизов, не черчу чертежей, а работаю по наитию -- как пойдет. В процессе работы постоянно что-то переделываю, потому что хочется добиться эмоций, хочется, чтобы замысел не расходился с результатом...

Вы бы только знали, сколько у меня недоделанных кукол! Головы, руки, ноги... По всему дому расчлененка. (Смеется.) Но в конце концов наступает день, когда я надеваю очки, беру в руки лупу и приступаю к созданию новой куклы, нового характера.

- Что сейчас в ваших ближайших планах? Какой будет следующая кукла?

- Ее будут звать Оле-Лукойе. Голова с колпачком уже готова. Я хотела сделать этого сказочного героя для выставки в Бауске, но не успела. Сейчас доделываю. Туловище уже есть, но оно еще не до конца одето.

- Ваш Оле-Лукойе будет рассказывать волшебные рождественские истории?

- Конечно. (Улыбается.) Каждая кукла умеет говорить. Просто нужно уметь ее услышать.