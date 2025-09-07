Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Волосы не собраны — останешься без обеда; допустимо ли это в школе?

Редакция PRESS 7 сентября, 2025 10:07

Новости Латвии 0 комментариев

Интересные требования, как выяснилось, предъявляются к ученикам в некоторых школах, причём при их несоблюдении дети могут остаться без обеда. Об этом написала на платформе Threads Синтия.

В её посте говорится: "Вчера узнала, что в школьную столовую не пускают девочек с распущенными волосами. Волосы должны быть собраны, а если нет, остаёшься без обеда. Потому что дети теперь сами себе накладывают еду из общей посуды. Вы, когда ходили на бранчи или завтракали в гостиницах, где тоже сам себе кладёшь, что хочешь, видели запрет приходить с распущенными волосами? Или дома, когда кладёте на тарелку, голову суёте прямо над кастрюлей и волосы туда стряхиваете?"

Автор также выяснила, что это требование было введено ещё в январе, но родителям об этом до сих пор не сообщили, в правилах распорядка такого пункта тоже нет. Некоторые учительницы, но не все, собирают волосы в хвостик. На всякий случай у дежурных есть запасные резинки для волос, если дети их с собой не взяли. В дискуссии под постом Синтии приняло участие много народу - кто-то возмущён, другие наоборот поддерживают такое требование. Конечно, и без насмешников тоже не обошлось - некоторые советуют ходить в столовую в хиджабе или парандже.

- Стоп, все пользуются одной резинкой для волос? Кому это пришла в голову такая блестящая идея?

- Ну и насколько трудно собрать волосы на время обеда? Радует, что ответственные люди не разрешают с растрёпанными патлами лазить в общую посуду.

- Ни в одном кафе, ресторане и даже столовой не видела, чтобы взрослые люди завязывали волосы в хвост перед едой. Учительницы это тоже делают, или только детей касается?

- Нормальное требование.

- Хорошее сравнение с бранчем или походом на обед. Двойные стандарты. Жаль, что другие комментаторы это видят не так.

- Где-то (читай - именно в школе, если дома не научили) культуру поведения за столом надо осваивать.

- Ты никогда не доставала волосы из еды? Тебе кажется, что они туда попадают, только если головой трясти?

- Я совершенно не поддерживаю, что дети не получают обеда, никто не имеет такого права оставлять ребёнка без еды. Но у нас в школе обязательно волосы должны быть собраны - и всё тут!

- Что тут возмущаться. Всё в норме. В Дубае в этом году приняли закон о том, что в школе девочки должны быть без мейкапа и с волосами, собранными в кичку. Там никого совершенно не интересует. Не соблюдаешь - не пустят в школу. Мы бы и сами устроили скандал, если бы официант принёс заказ, а в еде оказался длинный волос. Приятного аппетита.

- Погоди, а у мальчиков волосы не выпадают? Тогда им - соответствующие шапки, может быть?

- Учительницы тоже ходят обедать с хвостиками? Очень сомневаюсь? Может быть даже, требование неплохое, но его надо уметь донести. Оставлять без обеда - это бред. Неужели никто не мог помочь и положить покушать паре девочек? Скорее похоже на необоснованное наказание.

- У нас в школе у детей есть возможность накладывать самим, сколько захотят, но еда стоит не на столе для каждого класса, а в общей большой посуде. Видимо, лучше волосы собрать на это время.

- Это чтобы не цеплялись к школьной столовой, что там еда с "добавками". Теперь многие молодые люди выглядят как распущенные лошади с нечёсаными волосами. Если нет культуры дома, то и в обществе её не дождётесь. Ну было бы некрасиво, если бы я нашла в своей тарелке с супом чужие волосы, думала бы, что повар виноват, а не кто-то другой. Голова не отвалится, если на время обеда волосы собраны.

- Звучит довольно грустно. Экономят за счёт персонала, который не накладывает еду, накладывать надо самим да ещё и резинками обеспечиваться на каждый раз. Хорошо, что не надо каждый раз надевать одноразовую шапочку (за свой счёт, конечно).

- Насколько длинные волосы? А если у парня волосы длиннее, чем у девушки? Что считать собранными волосами? Хвост из длинных волос ниже одного плеча считается? Чёлку тоже надо собирать? 

- Надеюсь, что мальчиков пускают только с бритой головой или в шапочках, закрывающих волосы? 

- С одной стороны глупо, с другой - если ребёнок пожалуется, что нашёл волос в еде, то-то будет скандал.

- Я в детстве в столовой получила грязную ложку. Пару лет не ела. Поддерживаю.

- Да, у меня детский лагерь, и всем юным леди перед едой надо собирать волосы.\

- Я всегда ношу с собой резинку на руке, когда ем, всегда собираю волосы.

- И что тут плохого?

- А лысому как быть? Причесаться?

 

Смотреть в Threads

 

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать