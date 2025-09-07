Волосы не собраны — останешься без обеда; допустимо ли это в школе?

В её посте говорится: "Вчера узнала, что в школьную столовую не пускают девочек с распущенными волосами. Волосы должны быть собраны, а если нет, остаёшься без обеда. Потому что дети теперь сами себе накладывают еду из общей посуды. Вы, когда ходили на бранчи или завтракали в гостиницах, где тоже сам себе кладёшь, что хочешь, видели запрет приходить с распущенными волосами? Или дома, когда кладёте на тарелку, голову суёте прямо над кастрюлей и волосы туда стряхиваете?"

Автор также выяснила, что это требование было введено ещё в январе, но родителям об этом до сих пор не сообщили, в правилах распорядка такого пункта тоже нет. Некоторые учительницы, но не все, собирают волосы в хвостик. На всякий случай у дежурных есть запасные резинки для волос, если дети их с собой не взяли. В дискуссии под постом Синтии приняло участие много народу - кто-то возмущён, другие наоборот поддерживают такое требование. Конечно, и без насмешников тоже не обошлось - некоторые советуют ходить в столовую в хиджабе или парандже.

- Стоп, все пользуются одной резинкой для волос? Кому это пришла в голову такая блестящая идея?

- Ну и насколько трудно собрать волосы на время обеда? Радует, что ответственные люди не разрешают с растрёпанными патлами лазить в общую посуду.

- Ни в одном кафе, ресторане и даже столовой не видела, чтобы взрослые люди завязывали волосы в хвост перед едой. Учительницы это тоже делают, или только детей касается?

- Нормальное требование.

- Хорошее сравнение с бранчем или походом на обед. Двойные стандарты. Жаль, что другие комментаторы это видят не так.

- Где-то (читай - именно в школе, если дома не научили) культуру поведения за столом надо осваивать.

- Ты никогда не доставала волосы из еды? Тебе кажется, что они туда попадают, только если головой трясти?

- Я совершенно не поддерживаю, что дети не получают обеда, никто не имеет такого права оставлять ребёнка без еды. Но у нас в школе обязательно волосы должны быть собраны - и всё тут!

- Что тут возмущаться. Всё в норме. В Дубае в этом году приняли закон о том, что в школе девочки должны быть без мейкапа и с волосами, собранными в кичку. Там никого совершенно не интересует. Не соблюдаешь - не пустят в школу. Мы бы и сами устроили скандал, если бы официант принёс заказ, а в еде оказался длинный волос. Приятного аппетита.

- Погоди, а у мальчиков волосы не выпадают? Тогда им - соответствующие шапки, может быть?

- Учительницы тоже ходят обедать с хвостиками? Очень сомневаюсь? Может быть даже, требование неплохое, но его надо уметь донести. Оставлять без обеда - это бред. Неужели никто не мог помочь и положить покушать паре девочек? Скорее похоже на необоснованное наказание.

- У нас в школе у детей есть возможность накладывать самим, сколько захотят, но еда стоит не на столе для каждого класса, а в общей большой посуде. Видимо, лучше волосы собрать на это время.

- Это чтобы не цеплялись к школьной столовой, что там еда с "добавками". Теперь многие молодые люди выглядят как распущенные лошади с нечёсаными волосами. Если нет культуры дома, то и в обществе её не дождётесь. Ну было бы некрасиво, если бы я нашла в своей тарелке с супом чужие волосы, думала бы, что повар виноват, а не кто-то другой. Голова не отвалится, если на время обеда волосы собраны.

- Звучит довольно грустно. Экономят за счёт персонала, который не накладывает еду, накладывать надо самим да ещё и резинками обеспечиваться на каждый раз. Хорошо, что не надо каждый раз надевать одноразовую шапочку (за свой счёт, конечно).

- Насколько длинные волосы? А если у парня волосы длиннее, чем у девушки? Что считать собранными волосами? Хвост из длинных волос ниже одного плеча считается? Чёлку тоже надо собирать?

- Надеюсь, что мальчиков пускают только с бритой головой или в шапочках, закрывающих волосы?

- С одной стороны глупо, с другой - если ребёнок пожалуется, что нашёл волос в еде, то-то будет скандал.

- Я в детстве в столовой получила грязную ложку. Пару лет не ела. Поддерживаю.

- Да, у меня детский лагерь, и всем юным леди перед едой надо собирать волосы.\

- Я всегда ношу с собой резинку на руке, когда ем, всегда собираю волосы.

- И что тут плохого?

- А лысому как быть? Причесаться?