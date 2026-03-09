Война ударила по дорожному строительству Латвии. Битум за неделю подорожал на треть

Редакция PRESS 9 марта, 2026 13:27

Новости Латвии 0 комментариев

Часть проектов по строительству и ремонту государственных дорог в Латвии может быть отложена или вовсе отменена из-за резкого роста стоимости битума. Об этом агентству LETA сообщили представители компании «Latvijas valsts ceļi», которая отвечает за управление сетью государственных автодорог.

В компании пояснили, что рост цен на нефть, вызванный войной между США и Ираном, напрямую влияет на стоимость битума, используемого при асфальтировании дорог. По данным предприятия, цена у производителей выросла очень быстро — примерно на четверть всего за несколько дней. При этом сохраняется риск дальнейшего подорожания.

В связи с изменениями на рынке «Latvijas valsts ceļi» решила продлить сроки подачи предложений по текущим тендерам на дорожные работы. Это позволит строительным компаниям пересчитать стоимость проектов и подать предложения с учётом новых цен на материалы.

После получения заявок и анализа стоимости работ будет принято решение о дальнейшей судьбе конкретных проектов. В компании не исключают, что часть из них может быть отложена, а по действующим контрактам может потребоваться индексация стоимости работ, если цены на битум продолжат расти.

Ранее сообщалось, что цены на нефть в понедельник достигли самого высокого уровня с 2022 года. Стоимость нефти марки Brent выросла примерно на 15 процентов — до 103,54 доллара за баррель, а цена нефти WTI увеличилась на 15 процентов — до 107,35 доллара за баррель.

Экономисты предупреждают, что рост цен на топливо может ощущаться несколько недель или даже месяцев, даже если военный конфликт завершится быстро. Причиной могут стать повреждённая инфраструктура, перебои в логистике и повышенные риски транспортировки энергоресурсов.

Компания «Latvijas valsts ceļi» создана в 2004 году и принадлежит государству. Она управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование дорожного хозяйства и организует тендеры на строительство и ремонт. В управлении компании находится более 20 000 километров государственных дорог.

Комментарии (0)
При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

