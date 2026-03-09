Война ударила по дорожному строительству Латвии. Битум за неделю подорожал на треть

В компании пояснили, что рост цен на нефть, вызванный войной между США и Ираном, напрямую влияет на стоимость битума, используемого при асфальтировании дорог. По данным предприятия, цена у производителей выросла очень быстро — примерно на четверть всего за несколько дней. При этом сохраняется риск дальнейшего подорожания.

В связи с изменениями на рынке «Latvijas valsts ceļi» решила продлить сроки подачи предложений по текущим тендерам на дорожные работы. Это позволит строительным компаниям пересчитать стоимость проектов и подать предложения с учётом новых цен на материалы.

После получения заявок и анализа стоимости работ будет принято решение о дальнейшей судьбе конкретных проектов. В компании не исключают, что часть из них может быть отложена, а по действующим контрактам может потребоваться индексация стоимости работ, если цены на битум продолжат расти.

Ранее сообщалось, что цены на нефть в понедельник достигли самого высокого уровня с 2022 года. Стоимость нефти марки Brent выросла примерно на 15 процентов — до 103,54 доллара за баррель, а цена нефти WTI увеличилась на 15 процентов — до 107,35 доллара за баррель.

Экономисты предупреждают, что рост цен на топливо может ощущаться несколько недель или даже месяцев, даже если военный конфликт завершится быстро. Причиной могут стать повреждённая инфраструктура, перебои в логистике и повышенные риски транспортировки энергоресурсов.

Компания «Latvijas valsts ceļi» создана в 2004 году и принадлежит государству. Она управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование дорожного хозяйства и организует тендеры на строительство и ремонт. В управлении компании находится более 20 000 километров государственных дорог.