Война пришла на Балтику: крупнейший порт России вдвое снизил перевалку из-за ударов ВСУ

Дроны ударили как по самому трубопроводу, так и по ключевой станции перекачки в Брянской области. Через неё ежегодно проходит до 60 млн тонн нефти из Западной Сибири в центральную Россию и дальше на экспорт.

Сейчас порт может отгружать около 350 тысяч баррелей в сутки вместо привычных 700 тысяч. Когда ситуация стабилизируется — неизвестно. Часть грузов перенаправляют в другие порты — Приморск на Балтике и Новороссийск на Чёрном море.

По оценкам Reuters, перебои на «Дружбе» могут сократить экспорт российской нефти примерно на полмиллиона баррелей в день — это около 15% всего объёма, который вывозится морем.

При этом нефтяные компании ищут варианты вывоза лишнего сырья: из-за атак на НПЗ в стране простаивает около 17% мощностей переработки. По данным источников агентства, речь может идти о дополнительных 200 тысячах баррелей в сутки, но точные объёмы пока назвать сложно — ремонты постоянно сдвигаются, а атаки продолжаются.

В ночь на 24 августа дроны атаковали и сам порт Усть-Луги. Повреждения получил комплекс «Новатэка», где перерабатывают газовый конденсат.

С начала месяца Украина атаковала не менее десяти российских НПЗ и энергетических объектов. Четыре завода уже были вынуждены приостановить работу.