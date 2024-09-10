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Война, бедность и «политическая ситуация» в стране: треть россиян отказались от рождения детей, объяснив причины

Редакция PRESS 10 сентября, 2024 13:48

Мир 0 комментариев

(AP Photo/Dmitri Lovetsky) XDL111

Примерно треть россиян (30,6%) решили отложить запланированное рождение ребенка или вовсе отказаться от этого из-за войны в Украине, недовольства политическим курсом руководства РФ, финансовых проблем и эмоционального напряжения, пишет The Moscow Times со ссылкой на результаты исследования НИУ ВШЭ, опубликованные в научном журнале «Вопросы экономики».

Исследование основывалось на данных опроса, проведенного в мае прошлого года. Эксперты проанализировали произошедшие в течение 12 месяцев изменения в планах респондентов по поводу рождения ребенка. Большинство тех, кто год назад планировал завести ребенка, — 60,2% — заявили, что не изменили своих намерений. Однако 14,8% опрошенных решили отложить это на неопределенный срок, 6,3% — перенести на один-два года, а 9,5% полностью отказались от этой идеи. Еще 9,2% респондентов, напротив, решили родить раньше, чем планировали.

По результатам анкетирования, основными причинами отказа от планов по рождению ребенка стали политическая и экономическая нестабильность в стране, финансовые трудности, война в Украине, а также личные (негативные эмоции, отношения с партнером) и физиологические факторы (приближение возраста, предельного для деторождения, или проблемы со здоровьем). При этом наиболее часто респонденты, принявшие решение отказаться или отложить рождение ребенка, упоминали в качестве причин войну, неудовлетворенность политической и экономической ситуацией и сложности с деньгами.

По данным Росстата, в 2023 году в России родилось 1,264 млн детей — минимальное количество с 1999 года, когда после дефолта 1998 года было зарегистрировано 1,214 млн новорожденных. Уровень рождаемости в стране снижается последние девять лет.

Этот тренд продолжился и в 2024 году, несмотря на требования Владимира Путина заводить по восемь детей, как в средневековой Руси. За первое полугодие текущего года в России родилось 599,6 тысячи младенцев — на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. Количество рождений снизилось на 3% по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года.

В июне число новорожденных уменьшилось почти на 6%, до 98,6 тысячи, что стало рекордно низким уровнем. Демограф Алексей Ракша отмечает, что все месяцы первого полугодия 2024 года установили антирекорды по числу зарегистрированных рождений за всю историю статистики.

На фоне снижения рождаемости в России продолжает расти смертность, согласно данным Росстата. За первое полугодие 2024 года количество умерших увеличилось на 4%, достигнув 921,1 тысячи человек. В среднем по стране людей умирало в 1,5 раза больше, чем рождалось, а в отдельных регионах этот разрыв стал двух-трехкратным. В результате за шесть месяцев естественная убыль населения составила 272,5 тысячи человек, после потери 500,3 тысячи в 2023 году, 599,6 тысячи в 2022 году и 3,5 миллиона за последние восемь лет.

ООН прогнозирует, что в ближайшие десятилетия этот процесс продолжится. По оценкам департамента экономических и социальных вопросов, до конца 2070-х годов смертность в России будет ежегодно превышать рождаемость на 500–700 тысяч человек, и только к 2080–90 годам этот разрыв сократится до 300–400 тысяч. В общей сложности к 2100 году страна потеряет около 40 млн человек вследствие естественной убыли населения.

Примерно половина этого демографического спада будет компенсирована миграцией. Однако, даже с учетом мигрантов, население России продолжит уменьшаться: с нынешних 145,2 млн человек оно сократится до 140 млн в 2035 году, до 136,2 млн в 2050-м и до 128,64 млн в 2075 году. По прогнозам ООН, к 2100 году численность населения России составит 126,43 млн человек — минимальный уровень с 1965 года.

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