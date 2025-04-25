Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 25. Апреля Завтра: Barbala, Liksma
Доступность

Военный парад 4 мая пройдет не в столице, а в другом латвийском городе (2)

Редакция PRESS 25 апреля, 2025 10:34

Важно 2 комментариев

4 мая в Талси пройдет день Национальных вооруженных сил (НВС) - Праздник свободы и военный парад, приуроченные к 35-летию восстановления независимости Латвийской Республики, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.

Мероприятие начнется в 9 часов утра со службы в Талсинской лютеранской церкви, а в 11 часов жителей и гостей города приглашают посмотреть военный парад, в котором примут участие подразделения и техника вооруженных сил Латвии и других стран. Командовать парадом будет полковник Эдмундс Свенчс, командир 4-й Курземской бригады Земессардзе.

Впервые в параде примут участие не только транспортные подразделения Службы неотложной медицинской помощи, но и подразделение сотрудников службы.

Военный парад также начнется с 21 залпа - традиции, которая символизирует начало торжеств. Историческое происхождение "Салюта наций" восходит к морским традициям, когда корабли трижды выстреливали из семи пушек при входе в городские гавани в знак мирных намерений, пояснили в НВС. Во время стрельбы используются учебные боеприпасы, поэтому выстрел производит только шум.

В параде будут участвовать самолет "АН-2", вертолет"UH-60 Black Hawk", а также вертолеты "A-119" и "A-1092" Государственной пограничной охраны. Над городом пролетят также американские вертолеты "Black Hawk" и "CH-47 Chinook", "CH-146" вооруженных сил Канады и польские истребители "F-16", которые продемонстрируют свою готовность к защите воздушного пространства Латвии.

НВС Латвии с 2013 года проводят парады 4 мая в региональных городах, чтобы познакомить с латвийской армией тех людей, которые не посещают традиционный парад 18 ноября в Риге. С 2013 года эти мероприятия проходят под девизом "4 мая - День свободы". В прошлом году парад проходил в Резекне.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 47 реакций
Комментарии (2) 47 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Россиянина судят по трем статьям за комментарии про «боевых комаров» (2)

Мир 10:32

Мир 2 комментариев

Против 43-летнего Владимира Митрофанова, уже отбывающего срок за антивоенные высказывания, завели новое уголовное дело за комментарии, которые он весной 2023 года оставил под постами петербурженки Ларисы Пимоновой. В одном из них он написал: «враги России в Кремле», в другом — «Красота!!! Боевые комары в деле», сообщает телеграм-канал ASTRA.

Против 43-летнего Владимира Митрофанова, уже отбывающего срок за антивоенные высказывания, завели новое уголовное дело за комментарии, которые он весной 2023 года оставил под постами петербурженки Ларисы Пимоновой. В одном из них он написал: «враги России в Кремле», в другом — «Красота!!! Боевые комары в деле», сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

39-я годовщина Чернобыля: мероприятие в больнице Страдиня (2)

Новости Латвии 10:25

Новости Латвии 2 комментариев

Сегодня в 11 часов на территории Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша пройдет мероприятие памяти жертв Чернобыльской трагедии, сообщили в больнице.

Сегодня в 11 часов на территории Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша пройдет мероприятие памяти жертв Чернобыльской трагедии, сообщили в больнице.

Читать

Машины будем оставлять у ворот Риги? Готовится новинка (2)

Важно 10:17

Важно 2 комментариев

Транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания уже через несколько лет может быть запрещен въезд в центр Риги, а в более мягком варианте это может стать очень дорогим удовольствием. Такой вывод следует из планов комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы по созданию так называемой зоны с низкими выбросами в центре Риги уже в 2027 году.

Транспортным средствам с двигателями внутреннего сгорания уже через несколько лет может быть запрещен въезд в центр Риги, а в более мягком варианте это может стать очень дорогим удовольствием. Такой вывод следует из планов комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы по созданию так называемой зоны с низкими выбросами в центре Риги уже в 2027 году.

Читать

«В Латвии переписывают историю и продвигают ЛГБТ»: боевик с позывным «Рига» рассказал, почему переехал в Россию (2)

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 2 комментариев

Бывший рижанин, а ныне кремлевский пропагандист Алексей Стефанов, переехавший когда-то в Москву, опубликовал почти часовое интервью с боевиком, воюющем на Донбассе, который переехал в Россию из Латвии и сейчас сражается под позывным "Рига", пишет Jauns.lv.

Бывший рижанин, а ныне кремлевский пропагандист Алексей Стефанов, переехавший когда-то в Москву, опубликовал почти часовое интервью с боевиком, воюющем на Донбассе, который переехал в Россию из Латвии и сейчас сражается под позывным "Рига", пишет Jauns.lv.

Читать

В театре Михаила Чехова готовится громкая премьера Виестурса Кайришса: «Вишневый сад» (2)

История и культура 10:07

История и культура 2 комментариев

26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера новой постановки Виестурса Кайриша «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль предлагает современную интерпретацию сюжета – новый взгляд на перемены в обществе, власть и отношения, – сохраняя при этом замечательную драматургию, ярких персонажей и вечно актуальную проблематику произведения А. Чехова.  

26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера новой постановки Виестурса Кайриша «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль предлагает современную интерпретацию сюжета – новый взгляд на перемены в обществе, власть и отношения, – сохраняя при этом замечательную драматургию, ярких персонажей и вечно актуальную проблематику произведения А. Чехова.  

Читать

Нужна помощь: полиция устанавливает личность девушки (ФОТО) (2)

Важно 10:00

Важно 2 комментариев

Сотрудники Госполиции приглашают Вас ознакомиться с человеком на фото и, если у Вас есть информация, которая может помочь установить личность или местонахождение, просят сообщить в Государственную полицию!

Сотрудники Госполиции приглашают Вас ознакомиться с человеком на фото и, если у Вас есть информация, которая может помочь установить личность или местонахождение, просят сообщить в Государственную полицию!

Читать