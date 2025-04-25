Мероприятие начнется в 9 часов утра со службы в Талсинской лютеранской церкви, а в 11 часов жителей и гостей города приглашают посмотреть военный парад, в котором примут участие подразделения и техника вооруженных сил Латвии и других стран. Командовать парадом будет полковник Эдмундс Свенчс, командир 4-й Курземской бригады Земессардзе.

Впервые в параде примут участие не только транспортные подразделения Службы неотложной медицинской помощи, но и подразделение сотрудников службы.

Военный парад также начнется с 21 залпа - традиции, которая символизирует начало торжеств. Историческое происхождение "Салюта наций" восходит к морским традициям, когда корабли трижды выстреливали из семи пушек при входе в городские гавани в знак мирных намерений, пояснили в НВС. Во время стрельбы используются учебные боеприпасы, поэтому выстрел производит только шум.

В параде будут участвовать самолет "АН-2", вертолет"UH-60 Black Hawk", а также вертолеты "A-119" и "A-1092" Государственной пограничной охраны. Над городом пролетят также американские вертолеты "Black Hawk" и "CH-47 Chinook", "CH-146" вооруженных сил Канады и польские истребители "F-16", которые продемонстрируют свою готовность к защите воздушного пространства Латвии.

НВС Латвии с 2013 года проводят парады 4 мая в региональных городах, чтобы познакомить с латвийской армией тех людей, которые не посещают традиционный парад 18 ноября в Риге. С 2013 года эти мероприятия проходят под девизом "4 мая - День свободы". В прошлом году парад проходил в Резекне.