Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Военные предлагают временно закрыть небо над восточной Латвией: что это даст?

© LETA 11 сентября, 2025 14:32

Новости Латвии 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) предложат закрыть воздушное пространство Латвии на восточной границе на несколько дней, заявил командующий НВС Каспарс Пуданс в интервью программе «Rīta panorāmas» на LTV в четверг.

НВС Латвии предложат частично закрыть воздушное пространство Латвии на более длительный срок, чем обычно, чтобы не позволить России в ближайшем будущем продолжить подобные провокации, совершенные против Польши.

Пуданс отметил, что в целом НВС Нидерландов до сих пор сотрудничали с гражданской авиацией хорошо, и закрытие воздушного пространства в случае угрозы займет всего несколько минут.

На вопрос о возможности размещения истребителей союзников на аэродроме Лиелварде Пуданс признал, что Латвия регулярно ведет переговоры с партнерами по этому вопросу и разным странам предлагалось если не постоянное, то хотя бы ротационное присутствие своих истребителей на нашем аэродроме.

Командующий НВС предположил, что события этой недели в Польше могут помочь убедить союзников пойти на такой шаг.

Как сообщалось, НВС Латвии пообещали сегодня представить оценку необходимости закрытия воздушного пространства Латвии вдоль восточной границы. Пуданс пояснил, что закрытие воздушного пространства позволит значительно ускорить принятие решений, поскольку гражданских судов в регионе не будет.

Комментируя призывы закрыть границу Латвии с Россией и Беларусью в связи с российскими военными учениями «Запад», Пуданс отметил, что Латвия уже в прошлом году закрыла и укрепила свои пограничные переходы, но три открытых пункта пропуска готовы закрыться в течение нескольких часов, если будет принято такое решение.

Он также отметил, что никаких учений «Запад» вблизи границ Латвии не наблюдалось, однако Польша, принявшая решение закрыть границу с Россией, имеет два полигона вблизи границы, которые могут стать питательной средой для возможных провокаций.

«На суше вероятность неожиданных провокаций гораздо ниже, воздушное пространство другое, там другая динамика, другие скорости, поэтому там это было бы полезно», — сказал Пуданс.

Как сообщалось, после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши министр обороны Андрис Спрудс поручил НВС Латвии оценить закрытие зон воздушного пространства Латвии вдоль восточной границы.

Тем временем Кабинет министров совместно с ответственными службами оценит ограничения на пересечение восточной границы Латвии, решил в среду Совет национальной безопасности.

В среду вечером несколько российских ударных беспилотников вошли в воздушное пространство Польши, и те из них, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство страны было нарушено 19 раз и было сбито как минимум три беспилотника.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:35 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 3 часа назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 9 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать