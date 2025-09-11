Военные предлагают временно закрыть небо над восточной Латвией: что это даст?

НВС Латвии предложат частично закрыть воздушное пространство Латвии на более длительный срок, чем обычно, чтобы не позволить России в ближайшем будущем продолжить подобные провокации, совершенные против Польши.

Пуданс отметил, что в целом НВС Нидерландов до сих пор сотрудничали с гражданской авиацией хорошо, и закрытие воздушного пространства в случае угрозы займет всего несколько минут.

На вопрос о возможности размещения истребителей союзников на аэродроме Лиелварде Пуданс признал, что Латвия регулярно ведет переговоры с партнерами по этому вопросу и разным странам предлагалось если не постоянное, то хотя бы ротационное присутствие своих истребителей на нашем аэродроме.

Командующий НВС предположил, что события этой недели в Польше могут помочь убедить союзников пойти на такой шаг.

Как сообщалось, НВС Латвии пообещали сегодня представить оценку необходимости закрытия воздушного пространства Латвии вдоль восточной границы. Пуданс пояснил, что закрытие воздушного пространства позволит значительно ускорить принятие решений, поскольку гражданских судов в регионе не будет.

Комментируя призывы закрыть границу Латвии с Россией и Беларусью в связи с российскими военными учениями «Запад», Пуданс отметил, что Латвия уже в прошлом году закрыла и укрепила свои пограничные переходы, но три открытых пункта пропуска готовы закрыться в течение нескольких часов, если будет принято такое решение.

Он также отметил, что никаких учений «Запад» вблизи границ Латвии не наблюдалось, однако Польша, принявшая решение закрыть границу с Россией, имеет два полигона вблизи границы, которые могут стать питательной средой для возможных провокаций.

«На суше вероятность неожиданных провокаций гораздо ниже, воздушное пространство другое, там другая динамика, другие скорости, поэтому там это было бы полезно», — сказал Пуданс.

Как сообщалось, после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши министр обороны Андрис Спрудс поручил НВС Латвии оценить закрытие зон воздушного пространства Латвии вдоль восточной границы.

Тем временем Кабинет министров совместно с ответственными службами оценит ограничения на пересечение восточной границы Латвии, решил в среду Совет национальной безопасности.

В среду вечером несколько российских ударных беспилотников вошли в воздушное пространство Польши, и те из них, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство страны было нарушено 19 раз и было сбито как минимум три беспилотника.

