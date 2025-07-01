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Военную базу НАТО под Марупе назовут в честь канадского солдата, погибшего во время учений

© LETA 1 июля, 2025 19:17

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Военной базе многонациональной бригады НАТО в Латвии под руководством Канады, расположенной в Церосе, крае Марупе, недалеко от рижского аэропорта, решено присвоить имя канадского военнослужащего Патрика Лабри, погибшего во время учений. Базу назовут "Camp Labrie", сообщило агентству LETA Министерство обороны.

На этой военной базе размещается часть многонациональной бригады НАТО в Латвии, а также 17-й батальон боевой поддержки Земессардзе. В настоящее время продолжается развитие инфраструктуры базы, и планируется, что уже в июле этого года она сможет принять до 700 канадских солдат, которые будут проходить службу в Латвии на ротационной основе.

Площадь "Camp Labrie" составляет около 178 000 квадратных метров, здесь планируется построить офисные помещения, мастерские и технические зоны, казармы и спортзал. На территории военной базы будет размещён штаб многонациональной бригады НАТО в Латвии и другие её подразделения.

Присвоение имен канадских солдат военным базам — это способ увековечить и почтить память погибших военнослужащих. В 2018 году Патрик Лабри служил в возглавляемой Канадой многонациональной боевой группе НАТО, размещённой в рамках усиленного передового присутствия, и погиб во время исполнения служебных обязанностей на учениях в Болгарии.

В церемонии приняли участие посол Канады в Латвии Брайан Сворк, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс, командир канадского военного контингента в Латвии полковник Джим Смит, а также родственники и друзья Патрика Лабри.

Канада — ведущая страна многонациональной бригады НАТО в Латвии и играет ключевую роль в координации состава сил и необходимой для их размещения инфраструктуры в сотрудничестве с Латвией и союзниками. Латвия совместно с Канадой и другими союзными государствами работает над развитием инфраструктуры, включая улучшение и реконструкцию дорог, чтобы в будущем обеспечить передвижение военной техники к военной базе "Цери" и обратно.

Ранее сообщалось, что в июле 2024 года началось увеличение численности многонациональной боевой группы НАТО в Латвии до уровня бригады и создание новой многонациональной бригады НАТО в Латвии, в состав которой войдут более 3500 солдат. Планируется, что бригада достигнет полной боевой готовности к 2026 году. Расширение возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО в Латвии необходимо для обеспечения безопасности восточного фланга Латвии и НАТО.

У Латвии тесные отношения с Канадой, которая является ведущей страной размещённой в Латвии многонациональной бригады НАТО. В состав союзной бригады входят военнослужащие из Канады, Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

Кроме того, Канада является участником международной коалиции по поддержке Украины с применением беспилотников и участвует в обучении украинских военных.

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