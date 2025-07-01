Военную базу НАТО под Марупе назовут в честь канадского солдата, погибшего во время учений

На этой военной базе размещается часть многонациональной бригады НАТО в Латвии, а также 17-й батальон боевой поддержки Земессардзе. В настоящее время продолжается развитие инфраструктуры базы, и планируется, что уже в июле этого года она сможет принять до 700 канадских солдат, которые будут проходить службу в Латвии на ротационной основе.

Площадь "Camp Labrie" составляет около 178 000 квадратных метров, здесь планируется построить офисные помещения, мастерские и технические зоны, казармы и спортзал. На территории военной базы будет размещён штаб многонациональной бригады НАТО в Латвии и другие её подразделения.

Присвоение имен канадских солдат военным базам — это способ увековечить и почтить память погибших военнослужащих. В 2018 году Патрик Лабри служил в возглавляемой Канадой многонациональной боевой группе НАТО, размещённой в рамках усиленного передового присутствия, и погиб во время исполнения служебных обязанностей на учениях в Болгарии.

В церемонии приняли участие посол Канады в Латвии Брайан Сворк, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс, командир канадского военного контингента в Латвии полковник Джим Смит, а также родственники и друзья Патрика Лабри.

Канада — ведущая страна многонациональной бригады НАТО в Латвии и играет ключевую роль в координации состава сил и необходимой для их размещения инфраструктуры в сотрудничестве с Латвией и союзниками. Латвия совместно с Канадой и другими союзными государствами работает над развитием инфраструктуры, включая улучшение и реконструкцию дорог, чтобы в будущем обеспечить передвижение военной техники к военной базе "Цери" и обратно.

Ранее сообщалось, что в июле 2024 года началось увеличение численности многонациональной боевой группы НАТО в Латвии до уровня бригады и создание новой многонациональной бригады НАТО в Латвии, в состав которой войдут более 3500 солдат. Планируется, что бригада достигнет полной боевой готовности к 2026 году. Расширение возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО в Латвии необходимо для обеспечения безопасности восточного фланга Латвии и НАТО.

У Латвии тесные отношения с Канадой, которая является ведущей страной размещённой в Латвии многонациональной бригады НАТО. В состав союзной бригады входят военнослужащие из Канады, Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

Кроме того, Канада является участником международной коалиции по поддержке Украины с применением беспилотников и участвует в обучении украинских военных.