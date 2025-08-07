Водителям «для успокоения»: в Риге появится ещё 61 новый «лежачий полицейский»

Этим летом Департамент внешнего пространства и мобильности установил 59 новых «лежачих полицейских» в 11 микрорайонах Риги и планирует продолжить работы, установив к октябрю еще 61 новый «лежачий полицейский».

Планируется построить лежачие полицейские в Агенскалнсе, Бебербеки, Чекуркалнсе, Дарзциемсе, Дзирциемсе, Ильгюциемсе, Иманте, Яунциемсе, Югле, Межциемсе, Плескодале, Саркандаугаве, Тейке, Торнякалнсе, Вецаках, Вецмилгрависе, Засулауксе и Золитуде.

Также к осени планируется построить два «лежачих полицейских» в микрорайоне Югла на улице Слепотую, о чем муниципалитет сообщал еще весной.

В настоящее время лежачие полицейские строятся в Агенскалнсе, на улице Звану 6, Торнякалнсе, улице Тельтс 2А, Засулауксе, улицах Кудрас 6 и 8А.

Как поясняет муниципалитет, для успокоения дорожного движения «лежачие полицейские» устанавливаются на улицах с жилыми массивами, зонами ограничения скорости до 30 километров в час, без пешеходных тротуаров и вблизи образовательных учреждений. При установке «лежачих полицейских» учитываются пожелания жителей.

