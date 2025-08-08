Водителей предупреждают о пробках в окрестностях Риги: где самые большие?

Более медленное движение в окрестностях Риги может наблюдаться в направлении Бауски (А7), в районе Крусткалны, а также на объездных дорогах Риги (А4, А5) в районе Упесциемса и Саласпилса. Поэтому водителям рекомендуется закладывать дополнительное время на поездки в этих направлениях и по возможности выбирать другие маршруты.

Дорожно-строительные работы продолжаются на 69 этапах по всей Латвии.

На Видземском шоссе (А2) в районе Сигулды на время ремонтных работ организовано два участка реверсивного движения: от Сигулдской дирекции безопасности дорожного движения до подъездной дороги к Лорупе (V96) и у торгового центра «Šokolāde». Также введены ограничения скорости 50 и 30 км/ч, а также ограничение ширины полосы движения 3,5 метра. Расчетное время проезда ремонтного участка составляет 25 минут.

На участке Видземского шоссе (А2) от Грундзале до Лацупе имеется три светофорных участка, а также ограничение ширины дороги 3,5 м. Расчётное время проезда ремонтируемого участка составляет 50 минут.

На участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Калнишки до Любасти имеется один светофорный участок и ограничение скорости 50 км/ч. Расчетное время проезда ремонтируемого участка составляет 30 минут.

На автодороге Екабпилс–Резекне–Лудза–граница России (Терехово) (А12) от Межаре до поворота на Мураны (P84) установлено ограничение скорости 70 и 50 км/ч, а расчетное время проезда составляет 25 минут. В свою очередь, вблизи Лудзы имеется три светофорных участка. Ограничение скорости на этом участке составляет 70 и 50 км/ч, а расчетное время проезда ремонтного участка – 35 минут.

На Даугавпилсской объездной дороге (А14) и на участке А14 до Свенте имеются три светофорных участка. Расчетное время проезда ремонтируемого участка составляет 30 минут.

