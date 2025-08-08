Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Водителей предупреждают о пробках в окрестностях Риги: где самые большие?

© LETA 8 августа, 2025 11:43

Новости Латвии

Планируя поездки на выходные, следует учитывать, что в Рижском районе во многих местах ведутся дорожно-строительные работы и движение транспорта затруднено, сообщили в государственном информационном агентстве «Latvijas valsts ceļi».

Более медленное движение в окрестностях Риги может наблюдаться в направлении Бауски (А7), в районе Крусткалны, а также на объездных дорогах Риги (А4, А5) в районе Упесциемса и Саласпилса. Поэтому водителям рекомендуется закладывать дополнительное время на поездки в этих направлениях и по возможности выбирать другие маршруты.

Дорожно-строительные работы продолжаются на 69 этапах по всей Латвии.

На Видземском шоссе (А2) в районе Сигулды на время ремонтных работ организовано два участка реверсивного движения: от Сигулдской дирекции безопасности дорожного движения до подъездной дороги к Лорупе (V96) и у торгового центра «Šokolāde». Также введены ограничения скорости 50 и 30 км/ч, а также ограничение ширины полосы движения 3,5 метра. Расчетное время проезда ремонтного участка составляет 25 минут.

На участке Видземского шоссе (А2) от Грундзале до Лацупе имеется три светофорных участка, а также ограничение ширины дороги 3,5 м. Расчётное время проезда ремонтируемого участка составляет 50 минут.

На участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Калнишки до Любасти имеется один светофорный участок и ограничение скорости 50 км/ч. Расчетное время проезда ремонтируемого участка составляет 30 минут.

На автодороге Екабпилс–Резекне–Лудза–граница России (Терехово) (А12) от Межаре до поворота на Мураны (P84) установлено ограничение скорости 70 и 50 км/ч, а расчетное время проезда составляет 25 минут. В свою очередь, вблизи Лудзы имеется три светофорных участка. Ограничение скорости на этом участке составляет 70 и 50 км/ч, а расчетное время проезда ремонтного участка – 35 минут.

На Даугавпилсской объездной дороге (А14) и на участке А14 до Свенте имеются три светофорных участка. Расчетное время проезда ремонтируемого участка составляет 30 минут.
 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать