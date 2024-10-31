Водитель такси за шпионаж на Россию получил реальный срок: сколько дали?

Рассмотрение дела в суде началось 5 апреля, когда прокурор Зане Лодзиня зачитала обвинительное заключение.

После оглашения приговора Лодзиня сказала журналистам, что довольна решением суда и считает, что это наказание будет уроком не только для Сидорова, но и для других людей, которые совершают подобные деяния.

Сидоров отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив, что приговор будет обжалован в окружном суде.

Согласно обвинению, Сидоров по идеологическим мотивами откликнулся на призыв канала "Антифашисты Прибалтики" в "Telegram" вести сбор информации, которая могла бы заинтересовать российскую разведку - о любых событиях, связанных с обороной Латвии, международном сотрудничестве, оборонных планах НАТО, практической деятельности стран НАТО на территории Латвии, о деятельности по поддержке Украины.

Он согласился собирать такие разведданные, зная, что они будут переданы российским службам.

Первый раз Сидоров отправил через "Telegram" не названному в обвинительном заключении лицу видео 4 января 2023 года, когда, проезжая на автомобиле мимо российского посольства, снял на телефон оперативный автомобиль и две пожарные машины, находившиеся в это время возле здания.

10 марта Сидоров отправил тому же лицу информацию о том, что в этот день в Риге была большая активность военных, которые "ехали на базы, причем не на одну конкретную базу, а на все". Сам Сидоров также перевозил военнослужащих на две базы.

26 апреля Сидоров отправил в "Telegram" уже другому человеку сообщение о том, что в Рижский порт зашло военное судно, которое разгружается на закрытом причале. 9 мая обвиняемый отправил этому человеку две фотографии, на одной из которых был изображен украинский флаг в окне дома, а на другой - адрес дома. В тот же день Сидоров написал, что, хотя фотографий у него нет, но он уже третий или четвертый день замечает военных в Баложи возле полигона дронов. Он сообщил, что хотел подъехать ближе к полигону, чтобы сделать снимки, но дорога была недоступна, и там стояли камеры. Позже он прислал местоположение полигона на карте "Waze".

Сидоров регулярно отправлял информацию о военных кораблях в порту и передвижениях военнослужащих, фотографировал автомобили в парке Узварас, когда там сносили памятник советской армии.

20 июня Сидоров отправил контакту информацию о том, что на нефтяном терминале полно "украинских туристов", и спросил, нет ли чего такого, что "можно туда подложить, чтобы оно взорвалось или загорелось через час".

Сидоров также писал, что есть два места, которые он хотел бы взорвать - терминал и полигон дронов. На это сообщение адресат ответил, что о такой операции нужно подумать. Сидоров написал, что все продумал и ему нужны только компоненты. На это его контакт ответил, что компоненты нужно найти в Латвии, а это сложный процесс, и подобные вещи не стоит обсуждать в "Telegram".

Из обвинительного заключения также следует, что в июле контакт Сидорова спрашивал у него, много ли у него друзей среди таксистов, так как нужно было вести наблюдение за аэропортом. Также он дал Сидорову инструкции по наблюдению за прибывающими в аэропорт пассажирами.

Помимо обвинения в шпионаже, Сидорову также было предъявлено обвинение в разжигании национальной и этнической ненависти за враждебные комментарии в интернете.

Перед началом слушания дела в суде Сидоров заявил, что не считает себя шпионом, поскольку не передавал никакой "шпионской" информации, например, о военных базах. Он утверждал, что просто переписывался с Викторией Матуле, которая обвиняется по уголовному делу "Антифашистов Прибалтики" и, скорее всего, находится в России.

Сидоров был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности 15 августа 2023 года. Уголовный процесс в отношении него был выделен из дела "Антифашистов Прибалтики", по которому обвиняются шесть жителей Латвии.