Во вторник солнце и кратковременные дожди

Ожидается слабый и умеренный западный и северо-западный ветер. На побережье и под дождевыми облаками порывы достигнут до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +13 до +17 градусов.

В Риге прогнозируется в основном небольшая облачность без существенных осадков. Слабый западный ветер сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха поднимется до +15..+16 градусов.

Погодные условия определяет восточная окраина антициклона. Атмосферное давление на уровне моря составит 1012–1017 гектопаскалей.