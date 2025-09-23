Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Во вторник солнце и кратковременные дожди

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 08:05

Во вторник солнце в Латвии лишь временами закроют облака. В отдельных районах, главным образом в Видземе, прогнозируются кратковременные дожди, сообщили синоптики.

Ожидается слабый и умеренный западный и северо-западный ветер. На побережье и под дождевыми облаками порывы достигнут до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +13 до +17 градусов.

В Риге прогнозируется в основном небольшая облачность без существенных осадков. Слабый западный ветер сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха поднимется до +15..+16 градусов.

Погодные условия определяет восточная окраина антициклона. Атмосферное давление на уровне моря составит 1012–1017 гектопаскалей.

Яйца могут подешеветь на 20–30 центов после снижения НДС, но ждать придется до июля

Новости Латвии 08:06

Новости Латвии 0 комментариев

После введения сниженной ставки НДС на яйца их цена для потребителей может уменьшиться примерно на 20–30 центов, заявил член правления и директор по коммуникациям и развитию «Balticovo» Томс Аушкапс.

Массированная атака беспилотников на Москву

Мир 08:04

Мир 0 комментариев

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

Дроны парализовали работу аэропортов Осло и Копенгагена

Важно 07:55

Важно 0 комментариев

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

«Надо и гимн запретить!» Популярная песня вызвала бурную реакцию

Важно 07:55

Важно 0 комментариев

Распространение песни «Alumīnija cūka» в исполнении группы «Labvēlīgais tips»  на телеканале LTV1 не противоречит редакционным руководящим принципам Латвийского общественного медиа (LSM), такого заключения пришёл омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс.

Имперские амбиции России грубо нарушают Устав ООН: Браже на Совбезе

Новости Латвии 07:54

Новости Латвии 0 комментариев

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

В загоревшейся «Тесле» оказался заблокирован мужчина с детьми: спасли не всех

Важно 07:43

Важно 0 комментариев

В Германии разыгралась страшная трагедия — власти сообщили о гибели 43-летнего мужчины и двух девятилетних детей, которые оказались в ловушке внутри автомобиля. Машина на огромной скорости врезалась в дерево и моментально вспыхнула, превратившись в огненный капкан, пишет People.

