Во время техосмотра работник CSDD сломал автомобиль: что скажете?

"Если у клиента возникают обоснованные подозрения, что во время технического осмотра автомобиль был повреждён из-за некорректных действий инспектора (подчёркиваю — именно из-за некорректных и невнимательных действий), необходимо немедленно обратиться к руководителю станции технического осмотра, изложив свои подозрения. Каждый случай рассматривается индивидуально, и если подтвердится, что повреждение произошло по вине инспектора, это рассматривается как гражданско-правовой случай, и ущерб будет возмещён с помощью гражданской страховки," — поясняет представитель Государственного агентства дорожной безопасности (CSDD) Мартиньш Мальмейстерс.

Однако если во время технического осмотра у автомобиля возникают технические проблемы, связанные с его техническим состоянием — например, лопается тормозная трубка или появляются проблемы с двигателем и тому подобное, — это свидетельствует о ненадлежащем техническом состоянии автомобиля, и такие случаи не рассматриваются как страховые.