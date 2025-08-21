-Ребята, я прошу МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОСТ:

Это выстраданный пост, поддержите меня, пожалуйста.

Речь пойдет на неожиданную тему: салюты в Юрмале.

Кто-то знает, кто-то нет: мы живём в Майори, в единственном доме, стоящем на пляже, бывшей поликлинике. Все его знают, голубой, с башенкой, рядом с Baltic Beach и кафе PiJi.

По меньшей мере пару раз в неделю у нас под окнами салют.

Я пытаюсь выражать свои мысли максимально интеллигентно, хоть это и тяжело, хочется все это сказать однокоренными словами.

Я правда надеюсь, что среди моих друзей и знакомых нет тех, кто это заказывает.

Поэтому и прошу перепост - чтобы дошло до максимального количества людей:

Это ужас. Ужас ужасный. Люди, включите голову, пожалуйста. Даже если вы не знаете, что в этом доме живут люди (нормальные, обычные, с ДЕТЬМИ), то подумайте, хотя бы о том, что это ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, а вы запускаете салют в 3 метрах от него.

Я не хочу вспоминать, но само вспоминается, как после начала войны в Украине у нас жила мама с двумя детьми из Киева. И как после вот такого салюта под окнами у детей панические атаки, мать трясется....Про нас самих я уже и не говорю, мы израильтяне, бомбежки для нас не новость. Но, приезжая из Тель Авива, просыпаться от того, что окна дребезжат, и не от бомб, а от салюта, блин .....

И ведь не в 9 вечера. В 11, 12, полвторого ночи. Вот пару дней назад в полвторого мы реально подскочили - оказалось, что мальчик девочке делал предложение, запустил салютик, наверно подарил колечко (в темноте не видно было), потом пообнимались и ушли. Я хотела спуститься, уши надрать - муж не пустил.

Мы даже полицию вызвать не можем - не успеет приехать.

Короче, неуважаемые любители салюта в жилой зоне: в вашем распоряжении длинный - длинный пляж, где никого нет. Пускайте салют там, хоть до посинения.

А те, которые друзья и просто хорошие люди: если ваши знакомые решили так разнообразить вечерок и вы об этом узнали - постарайтесь их отговорить, или уговорить перенести мероприятие в нежилую зону.

Простите за многобукв - просто накипело и сил уже нет на это все.