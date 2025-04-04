Во что обошелся ремонт оптического кабеля Латвийскому госцентру радио и телевидения

В общую сумму убытков включены расходы на ремонт кабеля, расходы ЛГЦРТ и нанятого им персонала, а также расходы за не оказанные клиентам услуги.

Все эти расходы ЛГЦРТ покрыл за счет собственных средств.

Также в апреле ЛГЦРТ начал процедуру взыскания компенсации с болгарской компании "Navigation Maritime Bulgares", которой принадлежит судно "Vezhen", причинившее ущерб. Если болгарская судоходная компания не согласится возместить ущерб, возможно обращение в суд. В то же время полиция продолжает расследование уголовного дела.

Оптоволоконный кабель ЛГЦРТ на участке Вентспилс-Готланд в Балтийском море был поврежден 26 января 2025 года.