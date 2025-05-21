«У меня тоже две знакомые девушки отравились. Девушкам было так плохо, что они ничего не помнили. Все тело болело и мучительно дергалось».

«Одна девушка, казалось, умрет. Она осталась совершенно без сил, бледная и вялая. Ничего не помнит и сказала, что ничего не чувствовала, потому что была в другом мире».

«Вызвал скорую для девушки, туристки. Она заперлась в туалете. Скорая на месте провела реанимационные мероприятия».

Пару недель назад коктейлем с добавкой отравилась жительница Риги, которая в компании друзей отправилась отмечать день рождения.

«В качестве места отдыха мы выбрали «The Sinners Bar». Мы хорошо отдохнули, потанцевали. Утром мне казалось, что я просто перебрала с алкоголем. До последнего момента я не хотела верить, что со мной произошло нечто подобное. Ну, по словам друзей, вечер закончился так, что последний час вечеринки мы танцевали, больше ничего не пили. В какой-то момент один из друзей заметил, что я совсем отключилась. Я внезапно не могла пошевелиться, а глаза бегали в разные стороны.

Женщине повезло, потому что заботливые друзья доставили ее домой, в безопасное место. Утром она чувствовала себя очень плохо, и неприятное ощущение, которое было сильнее похмелья от алкоголя, сохранялось даже в течение нескольких дней. Позже они начали думать, что в этой ситуации что-то подозрительное. Есть реальные подозрения, что коктейль женщины был подмешан чем-то.