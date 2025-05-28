Внезапно: Белоруссия будет закупать овощи в ЕС

Решение вступило в силу незамедлительно. Такие меры приняты в ответ на "очередные санкции ЕС", отмечается в заявлении. Пресс-служба правительства в Минске пояснила, что 22 мая Европарламент одобрил проект решения о повышенных таможенных пошлинах на сельскохозяйственную продукцию из Белоруссии.

В заявлении пресс-службы утверждается, что Белоруссия вновь демонстрирует "открытость, миролюбие и принцип добрососедства" по аналогии с действующим в стране безвизовым въездом для граждан государств ЕС.

Продовольственный кризис в Белоруссии

Между тем решение отменить ограничения на ввоз сельхозпродукции из "недружественных" стран принято на фоне разразившегося в Белоруссии продовольственного кризиса. В белорусских магазинах наблюдается дефицит картофеля, лука, капусты, огурцов.

Эксперты объясняют такую ситуацию низким урожаем, ростом затрат сельского хозяйства и невыгодностью сбыта продукции на внутреннем рынке из-за низких закупочных цен, в результате которой фермеры переориентировались на экспорт в Россию.