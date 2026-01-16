Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Января Завтра: Lida, Lidija
Доступность

Внесудебное взыскание долга: права должника при спорной сумме

«Семь секретов» 16 января, 2026 08:50

Юридическая консультация 0 комментариев

"Кредитор сдал мой долг фирме по взысканию долгов вне суда. Те прислали мне письмо об этом и указали сумму долга, с которой я не согласен. Считаю, что они неправильно сделали расчеты. Могу я отказаться платить, если не согласен с этой суммой?".

Положения закона «О внесудебном взыскании долгов» (далее – закон) устанавливают, что поставщик услуг по взысканию долгов (далее – взыскатель), начиная процесс взыскания долга, письменно уведомляет должника о наличии долга и приглашает добровольно исполнить просроченные платежные обязательства.

В этом уведомлении он обязан, помимо прочего, предоставить следующую информацию:

1. Правовая основа возникновения требования кредитора — вид сделки, заключенной между кредитором и должником, дата заключения сделки и ее предмет.

2. Размер долга, включая основную сумму, начисленные проценты и размер штрафа по договору.

3. Расходы на взыскание долга (если таковые имеются).

4. Порядок и срок погашения долга.

5. Информация о возможности представить обоснованные письменные возражения против существования долга, его размера и срока погашения.

Права и обязанности должника

Статья 8 закона устанавливает, что должник обязан сотрудничать со взыскателем. Однако сотрудничество не означает обязательства платить спорную сумму. Он имеет право оспаривать долг или его размер в указанный в уведомлении срок и потребовать от взыскателя предоставления копий документов, подтверждающих существование долга и его размер.

В этом случае взыскатель обязан письменно обосновать существование долга, его размер и предоставить требуемые документы.

Ограничения действий взыскателя в период возражений

Закон также устанавливает, что в течение срока, установленного для подачи возражений должником, взыскатель (и кредитор) не имеет права осуществлять действия по взысканию долга (включая внесение информации о должнике или заемщике и его долге в базу кредитной истории, выполнение действий, увеличивающих расходы на взыскание долга, и т. п.), которые могут повлечь неблагоприятные последствия для должника.

Кроме того, закон не ограничивает право сторон, в том числе должника, обратиться в суд общей юрисдикции или в третейский суд для разрешения спора (часть третья статьи 3 закона).

Заключение

Таким образом, если вы считаете, что сумма долга указана неверно, вы вправе в установленный для подачи возражений срок затребовать подтверждающие эту сумму документы и временно не платить спорную, с вашей точки зрения, сумму.

Необходимо учесть, что внесудебное взыскание долга возможно только тогда, когда есть четкие документы, подтверждающие права и обязанности обеих сторон, а также точный размер долга. Если такие документы отсутствуют или вызывают сомнения, взыскать долг вне суда нельзя, и спор о сумме и вопрос дальнейшего взыскания долга придется решать через суд.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Четырёхэтажный дом горел открытым пламенем: двое детей погибли сегодня утром
Важно

Четырёхэтажный дом горел открытым пламенем: двое детей погибли сегодня утром

Должен ли сантехник, заменив кран, уплатить налог? Бен Латковскис о теневой экономике
Важно

Должен ли сантехник, заменив кран, уплатить налог? Бен Латковскис о теневой экономике

По 16 советников у одного министра: это кто у нас такой важный?
Важно

По 16 советников у одного министра: это кто у нас такой важный?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Торговцы электротоварами, обувью, машинами, турпутевками: в черный список внесены ещё 8 компаний

Новости Латвии 10:16

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительский омбудсмен включил в черный список еще восемь компаний, не выполнивших обязательства перед потребителями. Среди них - поставщики туристических услуг, торговец обувью, подержанными автомобилями, поставщики мебели и других товаров.

Потребительский омбудсмен включил в черный список еще восемь компаний, не выполнивших обязательства перед потребителями. Среди них - поставщики туристических услуг, торговец обувью, подержанными автомобилями, поставщики мебели и других товаров.

Читать
Загрузка

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

Важно 10:03

Важно 0 комментариев

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

Читать

«Вчера было 27 °C. Это было безумие»: какая температура дома комфортная

Выбор редакции 09:54

Выбор редакции 0 комментариев

На улице в Латвии наконец воцарилась настоящая зима — ночью термометры показывали местами до –21 °C, мороз щиплет щеки, и каждый выход из дома требует тщательно одеваться. Внутри же картина совсем иная — многие живут в комфортной температуре около +24 °C.

На улице в Латвии наконец воцарилась настоящая зима — ночью термометры показывали местами до –21 °C, мороз щиплет щеки, и каждый выход из дома требует тщательно одеваться. Внутри же картина совсем иная — многие живут в комфортной температуре около +24 °C.

Читать

Эстония бросает вызов США: готова отправить своих солдат в Гренландию. А Латвия?

Выбор редакции 09:51

Выбор редакции 0 комментариев

"Эстония участвует в планировании совместных европейских военных учений в Гренландии и готова направить туда свои войска, если поступит соответствующий запрос," - написал в сети Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Эстония участвует в планировании совместных европейских военных учений в Гренландии и готова направить туда свои войска, если поступит соответствующий запрос," - написал в сети Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Читать

Четырёхэтажный дом горел открытым пламенем: двое детей погибли сегодня утром

Важно 09:50

Важно 0 комментариев

В пятницу утром в результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавской волости Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В пятницу утром в результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавской волости Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Читать

Невелико и препятствие: Белый дом презрительно высказался о европейских войсках в Гренландии

Важно 09:48

Важно 0 комментариев

Размещение европейских войск в Гренландии никак не повлияет на планы президента США Дональда Трампа взять под контроль эту автономную территорию Дании. Об этом в четверг заявил в четверг Белый дом.

Размещение европейских войск в Гренландии никак не повлияет на планы президента США Дональда Трампа взять под контроль эту автономную территорию Дании. Об этом в четверг заявил в четверг Белый дом.

Читать

Нужна помощь: в Риге пропала без вести женщина

Важно 09:43

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Байбу Ирбе, 1985 года рождения, которая 8 января покинула свой дом в Риге, на улице Дзену.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Байбу Ирбе, 1985 года рождения, которая 8 января покинула свой дом в Риге, на улице Дзену.

Читать