Внесудебное взыскание долга: права должника при спорной сумме

Положения закона «О внесудебном взыскании долгов» (далее – закон) устанавливают, что поставщик услуг по взысканию долгов (далее – взыскатель), начиная процесс взыскания долга, письменно уведомляет должника о наличии долга и приглашает добровольно исполнить просроченные платежные обязательства.

В этом уведомлении он обязан, помимо прочего, предоставить следующую информацию:

1. Правовая основа возникновения требования кредитора — вид сделки, заключенной между кредитором и должником, дата заключения сделки и ее предмет.

2. Размер долга, включая основную сумму, начисленные проценты и размер штрафа по договору.

3. Расходы на взыскание долга (если таковые имеются).

4. Порядок и срок погашения долга.

5. Информация о возможности представить обоснованные письменные возражения против существования долга, его размера и срока погашения.

Права и обязанности должника

Статья 8 закона устанавливает, что должник обязан сотрудничать со взыскателем. Однако сотрудничество не означает обязательства платить спорную сумму. Он имеет право оспаривать долг или его размер в указанный в уведомлении срок и потребовать от взыскателя предоставления копий документов, подтверждающих существование долга и его размер.

В этом случае взыскатель обязан письменно обосновать существование долга, его размер и предоставить требуемые документы.

Ограничения действий взыскателя в период возражений

Закон также устанавливает, что в течение срока, установленного для подачи возражений должником, взыскатель (и кредитор) не имеет права осуществлять действия по взысканию долга (включая внесение информации о должнике или заемщике и его долге в базу кредитной истории, выполнение действий, увеличивающих расходы на взыскание долга, и т. п.), которые могут повлечь неблагоприятные последствия для должника.

Кроме того, закон не ограничивает право сторон, в том числе должника, обратиться в суд общей юрисдикции или в третейский суд для разрешения спора (часть третья статьи 3 закона).

Заключение

Таким образом, если вы считаете, что сумма долга указана неверно, вы вправе в установленный для подачи возражений срок затребовать подтверждающие эту сумму документы и временно не платить спорную, с вашей точки зрения, сумму.

Необходимо учесть, что внесудебное взыскание долга возможно только тогда, когда есть четкие документы, подтверждающие права и обязанности обеих сторон, а также точный размер долга. Если такие документы отсутствуют или вызывают сомнения, взыскать долг вне суда нельзя, и спор о сумме и вопрос дальнейшего взыскания долга придется решать через суд.