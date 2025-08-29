Вместо запрещённых телеканалов латвийцы стали смотреть интернет: СМИ

Латвия оказалась на первом месте в Европейском союзе (ЕС) по удельному весу жителей (9,6%), которые в качестве важнейшего источника информации указали видеоплатформы, и на третьем месте в группе, которая наиболее значимым источником информации считает социальные сети.

Из стран ЕС в качестве важнейшего источника информации цифровые СМИ указали жители Финляндии (40,9%), Швеции (37%) и Нидерландов (31,3%).

В среднем по Евросоюзу 17,1% опрошенных жителей называют онлайн-СМИ самым важным источником информации, а к важным источникам информации их относит 41% опрошенных жителей Евросоюза. По использованию онлайн-СМИ страны Балтии намного выше среднего показателя по Евросоюзу.

Наиболее важными онлайн-СМИ считают 29,4% опрошенных жителей Эстонии, 21,7% опрошенных жителей Латвии и 18,8% опрошенных жителей Литвы.

В качестве важнейшего источника информации онлайн-СМИ имеют относительно небольшое значение для жителей Италии, Болгарии, Румынии и Португалии.

Нынешние тенденции свидетельствуют о том, что именно цифровые СМИ являются той медиа-группой, которая создает наибольшую конкуренцию как радио, так и телевидению.

На глобальные платформы обмена видеофайлами (YouTube и др.) закачиваются и свободно распространяются по всему миру любые сюжеты и заявления, в том числе и с запрещенных в Латвии телеканалов. Возможно, это одна из причин, по которой в 2025 году Латвия была на первом месте в Евросоюзе по удельному весу жителей (9,6%), указавших в качестве важнейшего источника информации видеоплатформы.

