Вместо запрещённых телеканалов латвийцы стали смотреть интернет: СМИ

© LETA 29 августа, 2025 10:00

Важно 0 комментариев

Граждане Латвии все чаще выбирают источники информации в цифровой среде, свидетельствуют результаты опроса "Евробарометра" февраля 2025 года.

Латвия оказалась на первом месте в Европейском союзе (ЕС) по удельному весу жителей (9,6%), которые в качестве важнейшего источника информации указали видеоплатформы, и на третьем месте в группе, которая наиболее значимым источником информации считает социальные сети.

Из стран ЕС в качестве важнейшего источника информации цифровые СМИ указали жители Финляндии (40,9%), Швеции (37%) и Нидерландов (31,3%).

В среднем по Евросоюзу 17,1% опрошенных жителей называют онлайн-СМИ самым важным источником информации, а к важным источникам информации их относит 41% опрошенных жителей Евросоюза. По использованию онлайн-СМИ страны Балтии намного выше среднего показателя по Евросоюзу.

Наиболее важными онлайн-СМИ считают 29,4% опрошенных жителей Эстонии, 21,7% опрошенных жителей Латвии и 18,8% опрошенных жителей Литвы.

В качестве важнейшего источника информации онлайн-СМИ имеют относительно небольшое значение для жителей Италии, Болгарии, Румынии и Португалии.

Нынешние тенденции свидетельствуют о том, что именно цифровые СМИ являются той медиа-группой, которая создает наибольшую конкуренцию как радио, так и телевидению.

На глобальные платформы обмена видеофайлами (YouTube и др.) закачиваются и свободно распространяются по всему миру любые сюжеты и заявления, в том числе и с запрещенных в Латвии телеканалов. Возможно, это одна из причин, по которой в 2025 году Латвия была на первом месте в Евросоюзе по удельному весу жителей (9,6%), указавших в качестве важнейшего источника информации видеоплатформы.

(Diena)

Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла

Новости Латвии 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Загрузка

Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений

Важно 12:12

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня

ЧП и криминал 12:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила

Новости Латвии 11:34

Новости Латвии 0 комментариев

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

