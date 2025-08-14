Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вместо украинских территорий Трамп предложит Путину совместное освоение Аляски: СМИ

© BBC 14 августа, 2025 14:44

Мир

Президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам во время онлайн-саммита в среду, что не собирается обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным дележку украинских территорий, а лишь намерен добиваться прекращения огня. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщил американский телеканал NBC News.

Как передает NBC News, два европейских официальных лица и еще «два человека, проинформированных о разговоре» утверждают, что Трамп и европейцы договорились, что мирные переговоры можно будет начинать только после того, как будет установлено перемирие.

«У некоторых из европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп не испытывает оптимизма относительно результатов его встречи с Путиным», — пересказывает NBC слова своих собеседников.

По сведениям этих собеседников, все участники разговора согласились, что условия мира нельзя обсуждать за спиной Украины.

Кроме того, все европейские участники предполагают, что если Путин не согласится прекратить огонь, то Трамп, скорее всего, введет новые санкции против России.

Президент США Дональд Трамп может предложить российскому лидеру Владимиру Путину доступ к разработке редкоземельных минералов на Аляске, чтобы побудить его прекратить войну в Украине, пишет британская Telegraph со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Трамп прибудет на Аляску в пятницу, вооружившись рядом выгодных для Путина предложений, среди них — открытие доступа к природным ресурсам и снятие некоторых американских санкций с российской авиационной промышленности.

По данным Telegraph, министр финансов США Скотт Бессент перед встречей президентов в Анкоридже изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти в отношениях с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

«Существует ряд стимулов, одним из которых может быть потенциальная сделка по минералам/редкоземельным металлам», — сообщил осведомленный источник издания.

Отмена запрета на экспорт запчастей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов, и снятие других санкций с российской авиапромышленности может быть выгодно американскому концерну Boeing, отмечает Telegraph.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

