Вместо украинских территорий Трамп предложит Путину совместное освоение Аляски: СМИ

Как передает NBC News, два европейских официальных лица и еще «два человека, проинформированных о разговоре» утверждают, что Трамп и европейцы договорились, что мирные переговоры можно будет начинать только после того, как будет установлено перемирие.

«У некоторых из европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп не испытывает оптимизма относительно результатов его встречи с Путиным», — пересказывает NBC слова своих собеседников.

По сведениям этих собеседников, все участники разговора согласились, что условия мира нельзя обсуждать за спиной Украины.

Кроме того, все европейские участники предполагают, что если Путин не согласится прекратить огонь, то Трамп, скорее всего, введет новые санкции против России.

Президент США Дональд Трамп может предложить российскому лидеру Владимиру Путину доступ к разработке редкоземельных минералов на Аляске, чтобы побудить его прекратить войну в Украине, пишет британская Telegraph со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Трамп прибудет на Аляску в пятницу, вооружившись рядом выгодных для Путина предложений, среди них — открытие доступа к природным ресурсам и снятие некоторых американских санкций с российской авиационной промышленности.

По данным Telegraph, министр финансов США Скотт Бессент перед встречей президентов в Анкоридже изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти в отношениях с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

«Существует ряд стимулов, одним из которых может быть потенциальная сделка по минералам/редкоземельным металлам», — сообщил осведомленный источник издания.

Отмена запрета на экспорт запчастей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов, и снятие других санкций с российской авиапромышленности может быть выгодно американскому концерну Boeing, отмечает Telegraph.