Вместо Средиземного моря: что теперь выбирают наши туристы?

В туристической индустрии стран Балтии наблюдается как примирение с тем фактом, что такие хорошие времена, как во втором десятилетии XXI века, больше не вернутся, так и уверенность в том, что нужно искать направления деятельности, соответствующие условиям 2025 года.

Стало важным добиться, чтобы жители Латвии, Литвы и Эстонии провели лето здесь, в Балтии, и потратили предусмотренный на отпуск бюджет в своем регионе, а не в Южной Европе или за границами Европейского союза (ЕС).

При этом и путешествия на южные курорты популярности не теряют. Среди жителей Латвии вновь обретают популярность организованные групповые поездки по странам Балтии в выходные дни, делает вывод руководитель латвийского филиала туристической компании "Interlux Travel" Виталий Пукитс.

"Путешествия по странам Балтии мы организовывали и раньше, но под влиянием пандемии их организацию прекратили. Теперь, наблюдая интерес жителей Латвии, мы снова возобновили предложение путешествий по Балтии - обычно это двухдневные туры по выходным. Многие жители Латвии побывали в разных странах, но до сих пор не видели многих достопримечательностей здесь, на родине. Кроме того, есть интерес к поездкам в Эстонию, причем не только в столицу Таллин, но и шире - на осмотр водопадов и замков. В двухдневное путешествие важно включить и интересные природные объекты, и исторические места, и время для отдыха", - описывает тенденции Пукитс.

"В Эстонии путешественников из Латвии всегда радует водопад Кейла высотой около шести метров. Кроме того, водопад расположен в живописном месте недалеко от эстонской столицы. Если вы давно не были в Таллинне, то и он вас удивит. Конечно, без традиционной прогулки по узким улочкам Старого города не обойтись, но внимания заслуживают и новинки Таллина, например, современные насыщенные творчеством кварталы. Путешественникам, которым интересна история, понравятся также эстонские города Раквере и Вильянди, а также руины епископского замка в Хаапсалу и другие свидетельства старины", - рекомендует руководитель латвийского филиала "Interlux Travel".

(Diena)