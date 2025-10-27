Вместо картины будет фотография: Стакис пополнит галерею Рижской думы

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, открытие портрета Стакиса состоится в 12:00 на первом этаже Рижской думы, в фойе у Портретного зала.

Автор официального портрета — фотограф Янис Дейнатс, занимающийся фотографией с 1989 года. Он создал как портреты выдающихся латышских людей, так и реализовал персональные проекты, в которых окружающая нас среда, казалось бы, просто запечатлена. В Латвии прошло несколько выставок работ Дейнатса.

Согласно внутренним правилам Рижской думы, официальный портрет бывшего мэра Риги – фотография или картина – может быть размещен в портретной галерее бывших председателей Рижской думы после окончания их полномочий. Правила изменились в 2023 году, и портрет Стакиса станет первой фотографией в портретной галерее бывших градоначальников.

Стакис возглавлял Рижскую думу с 2020 по 2023 год.