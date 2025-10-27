Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Октября Завтра: Irita, Ita, Lilita
Доступность

Вместо картины будет фотография: Стакис пополнит галерею Рижской думы

Редакция PRESS 27 октября, 2025 16:27

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Продолжая традиции Рижской думы, 31 октября в здании Ратуши будет открыт портрет бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса (П), который пополнит историческую портретную галерею председателей Рижской думы. Однако на этот раз вместо картины создан первый фотопортрет.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, открытие портрета Стакиса состоится в 12:00 на первом этаже Рижской думы, в фойе у Портретного зала.

Автор официального портрета — фотограф Янис Дейнатс, занимающийся фотографией с 1989 года. Он создал как портреты выдающихся латышских людей, так и реализовал персональные проекты, в которых окружающая нас среда, казалось бы, просто запечатлена. В Латвии прошло несколько выставок работ Дейнатса.

Согласно внутренним правилам Рижской думы, официальный портрет бывшего мэра Риги – фотография или картина – может быть размещен в портретной галерее бывших председателей Рижской думы после окончания их полномочий. Правила изменились в 2023 году, и портрет Стакиса станет первой фотографией в портретной галерее бывших градоначальников.

Стакис возглавлял Рижскую думу с 2020 по 2023 год.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:50 27.10.2025
Турфирмам запретили возить туристов в Россию
Bitnews.lv 49 минут назад
Литва готова закрыть два оставшихся перехода с Беларусью
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвийские почтовые сервисы частично возобновили отправку посылок в США
Bitnews.lv 2 часа назад
В галерее портретов мэров Риги впервые появится фотография
Bitnews.lv 3 часа назад
Балтия: на конкурсе сомелье Vana Tallinn победила Литва
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: песня дождя
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: шпионы, кто они?
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: НАТО в небесах
Sfera.lv 9 часов назад

«А он мне такой: «Здороваться не учили!!!» Рассказ пассажирки о прерванной поездке на такси Bolt

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

Читать
Загрузка

Домбрава услышал, что его партию называют «нациками», и жутко оскорбился

Важно 20:56

Важно 0 комментариев

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Читать

Вот это прорыв! МИД ЛР готов укреплять диалог с Бангладешем и Доминиканой

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

Читать

“Мы перешли на e-счета, чтобы и за это доплачивать?” — журналистку возмутила практика Рижской думы

Важно 19:53

Важно 0 комментариев

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

Читать

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Для настроения 19:28

Для настроения 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Читать

«Радоваться чему-то столь жалкому?» Ашараденс возмутил общественность

Важно 18:55

Важно 0 комментариев

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети “X”. Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети “X”. Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

Читать

Закрытие границы может стоить десятки миллионов евро: Литва

Мир 18:49

Мир 0 комментариев

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

Читать