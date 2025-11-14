Вместе и дружно. Латвия, Литва и Польша усиливают охрану границы

«Для борьбы с гибридными угрозами нужна усиленная охрана границы, современные технические решения и тесное сотрудничество», заявил Дмитрий Трофимов.

Страны отметили, что на границе с Беларусью сохраняются попытки инструментализировать миграцию, продолжается контрабанда и фиксируются провокации. По словам участников встречи, эти угрозы требуют постоянного обмена информацией и согласованных действий, поскольку от этого напрямую зависит безопасность и стабильность региона.

Во время визита Трофимову был вручён наградной знак Пограничной службы Литвы за тесное сотрудничество. Делегации подтвердили готовность продолжать координацию и усиливать взаимодействие в сфере охраны внешней границы ЕС.