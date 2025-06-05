Влияние российской пропаганды не стоит преувеличивать: БЗС

Одним из наиболее распространенных проявлений проводимой Россией гибридной войны в Латвии и регионе стран Балтии является пропаганда и дезинформация и связанные с ее распространением информационные операции. С помощью информационных операций предпринимается попытка добиться влияния на целевую аудиторию с целью изменения ее ценностей и взглядов в желаемом для России направлении. Это подтверждают меры, принятые Россией по отношению к Украине, пояснили в БЗС.

Накануне полномасштабного вторжения наблюдались широкие информационные кампании, задачей которых было повлиять на украинское общество, чтобы снизить его готовность к противостоянию и сделать Россию более привлекательной. В связи с этим российские информационные кампании являются одним из индикаторов, которые могут свидетельствовать об эскалации отношений, в том числе в крайней форме - готовности применить военную агрессию для достижения своих целей.

Однако при оценке информационной активности России и ее эффективности необходимо учитывать ее интенсивность, содержание посланий и целевые аудитории, напоминает БЗС.

Бюро пришло к выводу, что по сравнению с периодом, предшествовавшим вторжению России в Украину в 2022 году, агрессивность и интенсивность направленной против Латвии российской пропаганды и дезинформации увеличилась.

Анализируя направленные против Латвии действия России, бюро уделяет особое внимание содержанию распространяемой пропаганды и дезинформации и степени их агрессивности. Большинство посланий служит реакцией России на принятые Латвией решения и заявления.

За последние три года БЗС не наблюдало новых тенденций в распространяемых Россией посланиях.

Они включают в себя в основном обвинения в переписывании истории, поощрении и использовании русофобии и дискриминационных мер, политической агрессии против России, а также близоруком подчинении политическому курсу, диктуемому западными странами.

В отдельных случаях российское информационное воздействие бывает проактивным: в основном перед значимыми для себя датами или событиями Россия стремится заранее подготовить информационное пространство.

Информационные действия России не статичны: для них характерна способность адаптироваться и использовать актуальные для разных аудиторий темы для достижения большего эффекта. Интенсивность российской дезинформации стабильна на уже привычно высоком уровне, отмечает БЗС.

Ежемесячно против Латвии прямо или косвенно направляются десятки публикаций, заявлений российских официальных лиц и кремлевских пропагандистов. Например, российские госучреждения, особенно Министерство иностранных дел, в различных докладах уделяют Латвии все больше внимания, распространяя ложные послания о подавлении части русскоязычного общества и возрождении нацизма в Латвии.

Часть российских посланий ориентирована на внутрироссийскую аудиторию. Это позволяет России сконструировать образ внешнего врага и ощущение угрозы, повлияв на общественное мышление.

В контексте внутренней аудитории стоит обратить внимание на самые громкие пропагандистские заявления, например, Владимира Соловьева. В его передачах и публикациях и подобных им часто звучат не только агрессивные, но и драматические тезисы о происходящем, которые могут вызвать опасения о готовности России предпринять какие-то действия и при этом протестировать реакцию и поддержку российского общества.

Но к таким передачам и звучащим в них заявлениям нужно относиться критически. Они следуют коммерческой логике, а именно, возбуждение ажиотажа обусловлено необходимостью привлечь к себе внимание. Однако это имеет и политическую значимость: на фоне таких экстравагантных личностей и заявлений Путин кажется соразмерным и рациональным, что помогает поддерживать его публичный образ и таким образом приумножать поддержку его позиции.

В то же время значительная часть посланий нацелена и на аудитории за пределами России. Эта аудитория, в свою очередь, делится на несколько подкатегорий.

Одна из аудиторий - проживающие за рубежом соотечественники и пророссийски настроенные лица. Эта аудитория уже поддерживает проводимую Россией политику, и смена ее мнений не требуется. Россия нередко использует представителей этой аудитории - разных пророссийских активистов - для создания и распространения пропаганды и дезинформации.

В долгосрочной перспективе Россия почти наверняка надеется на то, что ее информационные действия достигнут и международного сообщества. Ее цель - добиться, чтобы международное сообщество оказывало давление на Латвию с целью изменить политику действий по отношению к России, считает БЗС.

Еще одна отдельная целевая группа - латвийское общество. Хотя сейчас Россия не может напрямую оказывать существенное влияние на общественную мысль, она старается делать это различными скрытыми способами, например, подчеркивая экономические проблемы Латвии и пытаясь выделить любые другие недочеты, тем самым дискредитируя и ослабляя Латвийское государство.

Учитывая цели и мотивацию России, необходимо критически взвешивать ответы на подобные действия, чтобы не привлекать к ним преувеличенного внимания и не поощрять их распространение, отмечает БЗС.

Кроме того, нельзя преувеличивать значимость, влияние и потенциальные последствия такой активности, поскольку это может вызвать необоснованное беспокойство, а также фактически усилить послания России.

Активность в информационном пространстве является одним из многих индикаторов, свидетельствующих о намерениях России, поэтому БЗС ведет наблюдение и за другими действиями России, чтобы вовремя зафиксировать изменения на уровне угрозы и предупредить о них.

Что касается ситуации с безопасностью в нашем регионе в целом, то БЗС сохраняет прежнее видение: сейчас, пока российские военные ресурсы сосредоточены в Украине, вероятность прямого военного противостояния России и НАТО низка. Но если война в Украине будет заморожена и вооруженные силы РФ прекратят нести значительные военные потери в активных боевых действиях, военная угроза России для НАТО существенно возрастет.

Планы по наращиванию военного потенциала в направлении северо-восточного фланга НАТО, в том числе Балтии, Россия может реализовать в течение примерно пятилетнего периода, отмечает БЗС.