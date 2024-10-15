Власть в мире возьмёт тот, кто крепче подружится с искусственным интеллектом: Сартс

Вполне возможно, что сила, которую потенциально могут придавать технологии искусственного интеллекта, более мощная, чем даже та, которая содержится в ядерном оружии. Поэтому в настоящее время идет конкуренция за то, кто первым придет к более эффективным вариантам искусственного интеллекта - демократический или авторитарный мир, считает Сартс, отметив, что есть и хорошие новости - Россия в настоящее время с трудом догоняет мировые темпы развития искусственного интеллекта.

На данный момент невозможно предсказать, как и насколько искусственный интеллект повлияет на мир, но ясно, что влияние будет огромным. "Мы пытаемся воспринимать искусственный интеллект так же, как мы классически воспринимали любую технологию, но это другой тип технологий, способных мыслить", - сказал Сартс.

Хотя мнения о том, как определить креативность, расходятся, некоторые искры креативности заметны и в последних моделях искусственного интеллекта. "Самое важное во всем этом то, что эта технология развивается по экспоненте, и у нас нет прецедентов в истории, чтобы пойти и посмотреть, что делать, потому что это совершенно новая категория технологий, которая развивается чрезвычайно быстро", - сказал Сартс.

(Lsm.lv)