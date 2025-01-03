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«Власть позволяет airBaltic издеваться над нашим народом и нашими деньгами»: Краутманис

Neatkarīgā Rīta Avīze 3 января, 2025 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

Почти пять лет авиакомпания airBaltic знала, что приобрела самолеты с двигателями, качество которых вызывает сомнения в их долговечности. Вместо того чтобы решить проблему с помощью собственного выбора двигателей, руководство компании решило активно продавать авиабилеты и сдало эксплуатируемые самолеты в аренду другим конкурирующим авиакомпаниям.

В четверг утром airBaltic объявила, что латвийская национальная авиакомпания приостановит полеты по 19 маршрутам в этом летнем сезоне из-за задержек в обслуживании двигателей, отменив в общей сложности 4670 рейсов.

Вслед за этим сообщением на сайте X появилось заявление министра транспорта Каспара Бришкенса: «Министерство сообщения поручило наблюдательному совету airBaltic немедленно объяснить, чем вызвано решение о масштабной отмене рейсов и как это отразится на сообщении Латвии. Уклонение руководства компании от публичного объяснения этих решений категорически неприемлемо. В то же время мы хотели бы напомнить, что руководство airBaltic, включая председателя правления Мартина Гауса и председателя наблюдательного совета Клавса Васкса, обязано выполнить свои обещания по привлечению капитала в размере 300 миллионов евро для реализации бизнес-плана и обеспечить, чтобы деятельность airBaltic отвечала интересам латвийского государства и его пассажиров».

Из послания Бришкенса ясно, что наши государственные чиновники совсем не готовы требовать ответственности за решения руководства национальной авиакомпании. Министр транспорта лишь обещает, выражаясь обывательским языком, потребовать от правления и наблюдательного совета airBaltic объяснений по поводу «обоснования решения об отмене рейсов». Министра больше волнует вопрос привлечения капитала. Но может оказаться, что это вовсе не проблема, ведь есть собственник - государство, у которого всегда можно попросить несчастные 300 миллионов.

Судя по сообщению на сайте X, министр экономики Виктор Валайнис настроен уже гораздо жестче. Он ясно дает понять, кто должен нести ответственность: «Гаус должен нести ответственность!.

Руководство Airbaltic должно было убедиться в исправности и достаточности собственного авиапарка, прежде чем сдавать самолеты в аренду другим авиакомпаниям. Это неприемлемо, создает ненужные неудобства для пассажиров и препятствует экономическому росту нашей страны. Гаусс должен взять на себя ответственность!»

27 февраля 2023 года мы опубликовали интервью с Мартином Гаусом, председателем правления airBaltic. По имеющейся у нас на тот момент информации, стратеги airBaltic не до конца просчитали риски лизинга самолетов с двигателями Pratt & Whitney, которые еще не прошли летные испытания. В своем интервью г-н Гаусс признает, что проблемы с этими двигателями существуют, и обещает, что они будут полностью решены в 2024 году. В интервью, объясняя проблему с двигателем Pratt & Whitney, возникшую 12 февраля 2020 года во время рейса из Риги в Малагу, когда двигатель просто взял и отключился, г-н Гаусс заявил, что самолет может летать с одним двигателем и ничего страшного в результате не происходит. С момента аварии на рейсе в Малагу прошло почти пять лет. Проблема с двигателями Pratt & Whitney была известна не только господину Гаусу, но и наблюдательному совету airBaltic и Министерству транспорта, но за все это время так и не была решена.

Такие проделки в airBaltic происходят уже давно и у всех на глазах, но ответственные лица воспринимают их как утка воду, можно судить по комментарию транспортного эксперта Айвара Стракшса в Facebook: «»AirBaltic планирует отменить 4670 рейсов и высадить 67 160 пассажиров. Действительно ли это вина Pratt & Whitney?

Проблемы с двигателями преследуют самолеты Airbus A220-300 с самого первого дня. Несмотря на это, airBaltic продолжает покупать эти самолеты и даже гордится ими. В настоящее время airBaltic эксплуатирует 49 самолетов этой серии и планирует увеличить их число до 54 в этом году. В декабре, кстати, исполнилось восемь лет с тех пор, как airBaltic получила свой первый самолет этой серии.

Цитата из пресс-релиза от 2 декабря: «Airbus A220-300 превзошел ожидания авиакомпании, обеспечив улучшенные общие характеристики, топливную эффективность и комфорт для пассажиров и персонала».

Превзошли ожидания 2 декабря, но через месяц, 2 января - все плохо, двигателей нет, летать не на чем, спасаемся как можем!!! Что-то не сходится.

Если мы посмотрим на финансовый отчет airBaltic за 9 месяцев, то увидим, что даже в 3 квартале прошлого года самолетов не было. 9 самолетов из 48, находившихся на тот момент в эксплуатации, лежали на земле и не эксплуатировались. Почти каждый пятый!!! Как известно, это не новая проблема. Компания компенсировала это, взяв в лизинг в среднем 4,6 самолета на условиях ACMI-IN. В то же время airBaltic арендовала в среднем 16,9 самолета (ACMI-OUT).

Почему airBaltic закрывает 19 маршрутов и сокращает 21 маршрут? Самолетов более чем достаточно, если сократить количество арендованных самолетов. В конце концов, они могут продолжать лизинг, как и раньше. Lufthansa, например, арендует свои собственные дорогие самолеты, но продолжает использовать для собственных нужд старые и изношенные самолеты с экипажами из более дешевых, чем Латвия, стран. В чем же проблема?

Наиболее вероятная причина закрытия и сокращения - то, что эти маршруты убыточны, а деньги на оплату прихотей и непрофессионализма правления airBaltic закончились. «Pratt & Whitney» - это всего лишь предлог. Господину Гауссу трудно признаться, что он был неправ, создавая и поддерживая нежизнеспособные маршруты и покупая непропорционально большое количество самолетов. Признавать свои ошибки, очевидно, не в характере г-на Гаусса. Тогда ему пришлось бы признать, что бизнес-план, которым так хвастался генеральный директор airBaltic, был основан на ошибочных предположениях, которые обошлись государственному бюджету Латвии в сотни миллионов евро. Нынешний министр транспорта также был бы поставлен в глупое положение - именно г-н Бришкенс, будучи членом Наблюдательного совета, одобрил этот ошибочный бизнес-план».

 

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