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Владимир Зеленский в интервью: Путин не хочет мира

© Deutsche Welle 12 июня, 2025 13:37

Мир 0 комментариев

Главная цель Москвы на переговорах о мирном урегулировании в Украине - не достижение мира, а возможность показать президенту США Дональду Трампу, "что между Украиной и Россией есть дипломатический мостик", и избежать введения новых санкций США в отношении РФ. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому таблоиду Bild, обнародованному в четверг, 12 июня.

"Ведь Путин всегда может сказать: "Мы же говорим друг с другом! Если введут санкции, переговоров больше не будет", - аргументировал Зеленский.

В то же время Кремль преследует цель изолировать Украину, полагает президент подвергшейся нападению страны. "Долгая война без поддержки партнеров Украины - для Путина это было бы идеальным вариантом. Долгую войну при поддержке партнеров и с санкциями он не выдержит", -  уверен украинский лидер. В этой связи он призвал к усилению западных санкций против Москвы.

Зеленский о критике Трампа в свой адрес

Комментируя критику президента США Дональда Трампа в свой адрес, Владимир Зеленский заявил, что "готов принять все вполне нормально, если это приблизит нас (украинцев. - Ред.) к концу войны". "Президент Трамп выбрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать", - отметил он.

Когда журналист Bild Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer) обратил внимание, что после перепалки с Трампом в Белом доме Зеленский избегает критиковать американского президента, украинский лидер указал: "Я  думаю, что для него (Дональда Трампа. - Ред.), с исторической точки зрения, не может быть ничего более важного, чем восстановление мира в мире".

Зеленский об операции "Паутина" и вероятной реакции России

Говоря об операции СБУ "Паутина", в результате которой повреждения получили несколько стратегических  бомбардировщиков России и ее военные аэродромы, Зеленский заявил, что, по его оценке, недавние массированные российские атаки с применением дронов и ракет на Киев и другие украинские города, не являются реакцией на нее. "И за день до этого (операции "Паутина". - Ред.) они (россияне. - Ред.) провели рекордную по масштабам атаку", - напомнил он.

При этом он опроверг утверждения Москвы о том, что Россия близка к победе в войне с Украиной. ВСУ вот уже три недели успешно отражают новое российское наступление, заявил Владимир Зеленский. "Россияне, мягко говоря, не очень успешны", - подчеркнул он.

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