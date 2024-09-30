Вижу новый пузырь: экс-глава Дорожной полиции Зивтиньш о правительственном кризисе

Ранее Зивтиньш уже заявлял, что рассматривает историю в airBaltic как грабёж страны:

«Фактически на данный момент это более 500 миллионов [евро], которые были одолжены государством авиакомпании, которая должна была реально начать зарабатывать деньги и вернуть их...

Да, за все время 400 миллионов возвращены налогами, но это совершенно не то! Поэтому я вижу здесь только одно - придет крупный инвестор и заберет эти неполные 80% с нашей возможностью блокировать серьезные решения, но я вижу, что эта авиакомпания уйдет из Латвии», - считает Зивтиньш.

Уже сообщалось, что Сейм передал в Комиссию по запросам Сейма требование оппозиционной фракции «Объединенный список» к премьер-министру Эвике Силине (Новое единство) объяснить, как правительство распорядилось национальной авиакомпанией «airBaltic», план возврата вложенных налогоплательщиками денег и роль главы правительства в принятии этих решений.

Решение правительства о сокращении основного капитала airBaltic заставило депутатов от Объединенного списка беспокоиться о возврате сотен миллионов евро, вложенных налогоплательщиками в компанию, а также о соблюдении элементарных принципов эффективного управления и неопределенности в отношении будущего национальной авиакомпании, говорится в заявлении партии.

Учитывая, что встреча с министром транспорта Каспарсом Бришкенсом (Прогрессивные) не внесла ясности в вопрос о том, будут ли возвращены вложенные средства, евродепутаты просят Силиня объяснить действия правительства.

Депутаты хотят знать, каковы были возможные сценарии решения проблемы airBaltic в целом и кто был автором этих сценариев.

Депутаты также хотят знать, какую роль сыграл премьер-министр в принятии правительством конкретного сценария о сокращении основного капитала airBaltic. Политики хотят знать, как долго премьер-министр располагала информацией о возможном сокращении акционерного капитала airBaltic и принимались ли об это решения кабинета министров предварительно.