Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Вижу новый пузырь: экс-глава Дорожной полиции Зивтиньш о правительственном кризисе

Редакция PRESS 30 сентября, 2024 17:28

Мнения 0 комментариев

Фото LETA

«Карта Бришкенса бита - это означает, что либо министра нужно заменить, не знаю, как это могло бы произойти в конкретной фракции, мы бы своих министров защищали и вышли бы из правительства, так что фактически я вижу правительственный кризис и новый пузырь», - завил в программе „Пресс-клуб“ на телеканале TV24 депутат Сейма, представитель партии «Латвия на первом месте» и экс-глава Дорожной полиции (2004-2014) Эдмундс Зивтиньш.

Ранее Зивтиньш уже заявлял, что рассматривает историю в airBaltic как грабёж страны:

«Фактически на данный момент это более 500 миллионов [евро], которые были одолжены государством авиакомпании, которая должна была реально начать зарабатывать деньги и вернуть их...

Да, за все время 400 миллионов возвращены налогами, но это совершенно не то! Поэтому я вижу здесь только одно - придет крупный инвестор и заберет эти неполные 80% с нашей возможностью блокировать серьезные решения, но я вижу, что эта авиакомпания уйдет из Латвии», - считает Зивтиньш.

Уже сообщалось, что Сейм передал в Комиссию по запросам Сейма требование оппозиционной фракции «Объединенный список» к премьер-министру Эвике Силине (Новое единство) объяснить, как правительство распорядилось национальной авиакомпанией «airBaltic», план возврата вложенных налогоплательщиками денег и роль главы правительства в принятии этих решений.

Решение правительства о сокращении основного капитала airBaltic заставило депутатов от Объединенного списка беспокоиться о возврате сотен миллионов евро, вложенных налогоплательщиками в компанию, а также о соблюдении элементарных принципов эффективного управления и неопределенности в отношении будущего национальной авиакомпании, говорится в заявлении партии.

Учитывая, что встреча с министром транспорта Каспарсом Бришкенсом (Прогрессивные) не внесла ясности в вопрос о том, будут ли возвращены вложенные средства, евродепутаты просят Силиня объяснить действия правительства.

Депутаты хотят знать, каковы были возможные сценарии решения проблемы airBaltic в целом и кто был автором этих сценариев.

Депутаты также хотят знать, какую роль сыграл премьер-министр в принятии правительством конкретного сценария о сокращении основного капитала airBaltic. Политики хотят знать, как долго премьер-министр располагала информацией о возможном сокращении акционерного капитала airBaltic и принимались ли об это решения кабинета министров предварительно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать
Загрузка

Борьба с «пришельцами» в Латвии: за бездействие могут оштрафовать на 3000 евро

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Читать

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16)

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы

История и культура 20:00

История и культура 0 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

Не хватает слов! Могут ли латыши ругаться на своем языке? И почему выбирают для этого русский?

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

Читать

Опасные качели исчезли с Домской площади: куда делся скандальный экологический объект за 150 тысяч евро?

Новости Латвии 19:50

Новости Латвии 0 комментариев

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать