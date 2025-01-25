«Виновата система»: Ашераденс прокомментировал ситуацию с задержкой выплаты пенсий

В декабре прошлого года Сейм утвердил изменения в законе "О подоходном налоге с населения". С 1 января 2025 года для всех пенсионеров (работающих и неработающих) был увеличен необлагаемый минимум от 500 до 1000 евро в месяц.

На прошлой неделе ГАСС информировало о том, что в ее распоряжении находятся не все налоговые книжки неработающих пенсионеров и что это повлияло на размер выплачиваемых пенсий, если он превышает 500 евро.

Этим пенсионерам подоходный налог считали, исходя из необлагаемого минимума в размере 500 евро, и, соответственно, удержали с пенсий подоходный налог с населения по ставке 25,5%. Из-за этого в январе, в разгар отопительного сезона, они получили намного меньшие пенсии, чем рассчитывали.

Редакция Jauns.lv попыталась выяснить, откуда взялась такая ошибка, что надо делать пенсионерам, которые с ней столкнулись, и берет ли на себя ответственность за это глава Минфина. Журналисты Jauns.lv связались с Ашераденсом ровно неделю назад, когда эта проблема только возникла, а ответ получили тогда, когда ГАСС и Служба госдоходов (СГД) сообщили, как она решается.

Ашераденс информировал Jauns.lv о том, что 99,8% из всех 437 тысяч получателей пенсии по старости ее получили - правильно начисленную и в полном объеме. В том числе и те, у кого пенсия превышает 500 евро. Объясняя, почему возникла ошибка, министр заявил, что виноват сбой в системе: "ГАСС и СГД пояснили, что осложнения возникли в связи с пограничными, то есть нестандартными, ситуациями, которые система не смогла распознать в момент, когда необлагаемый минимум применяется раздельно к пенсии и к зарплате (500 и 500 евро)", - пояснил Ашераденс. Системе не удалось распознать небольшую часть людей, у которых, кроме пенсии, сейчас нет других доходов, так как в Латвии есть разные виды занятости. Ашераденс привел такой пример: человек когда-то зарегистрировал на себя микропредприятие, но доходов у него нет.

"Увы, в ИТ-системах случаются проблемы, полностью избежать их невозможно ни в глобальных предприятиях, ни в публичном управлении. Важнее всего то, что они оперативно решаются, что в данном случае и делают СГД и ГАСС за счет внутренних ресурсов", - добавил он.

Ашераденс также сообщил, что договорился с СГД и ГАСС, чтобы такие ситуации ликвидировались в течение пяти рабочих дней, а если у кого-то появятся вопросы, на этот случай в учреждениях есть справочные телефоны для обсуждения проблем.

"Для меня важно, чтобы пенсионеры получили пенсию в полном размере и как можно быстрее. Поэтому я еще ранее встречался с ГАСС и СГД и дал указание, что все ошибки должны быть устранены, самое позднее до конца месяца должны быть сделать необходимые коррекции и выплачена недоплаченная пенсия", - сказал Ашераденс. Уже сообщалось о том, что ГАСС информировала о начале выплаты недоплаченных пенсий, которая должна была завершиться до окончания этой недели.