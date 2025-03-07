Вике-Фрейберга объяснила, почему на самом деле Трамп так ратует за скорейший мир для Украины

Дело в том, что бывший президент США Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2009 году. Нобелевский комитет сообщил, что Обама был удостоен премии за «особые усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между людьми».

«Нобелевская премия мира очень важна для Трампа, и поэтому он готов сделать все, чтобы получить ее», - сказала Вайра Вике-Фрейберга в эфире программы.