Видишь яму? Сообщи! Рижан призывают обратить внимание на опасные выбоины на дорогах столицы

Как объясняют в муниципалитете, при изменчивых погодных условиях, когда оттепель сменяется морозом, на проезжей части дорог быстро образуются ямы. Ремонт ям, опасных для движения, проводится независимо от погодных условий, в том числе зимой.

Ямами, опасными для движения, считаются те, которые имеют площадь больше 0,1 квадратного метра и глубину более пяти сантиметров. Ямы образуются особенно быстро на участках дорог, где ранее уже появились дефекты и трещины.

Технология укладки холодного асфальта подходит для условий, когда температура воздуха ниже нуля. Срок службы отремонтированных ям зависит от нескольких факторов — погодных условий, интенсивности движения и состояния дорожного покрытия. Основная цель этих работ — устранение опасных ситуаций для движения.

Весной, когда среднесуточная температура будет выше +5 градусов, в городе начнется более масштабный ремонт ям с использованием привычных технологий, которые обеспечат более длительный срок службы и позволят не только отремонтировать опасные для движения ямы, но и устранить другие дефекты.